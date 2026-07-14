Guêpes sur la terrasse : ces 4 installations naturelles à faire avant le repas changent tout à table cet été

En plein été, vos repas en terrasse tournent au cauchemar dès que les guêpes arrivent en piqué. Voici comment quatre installations discrètes ont tout changé chez nous.

Un déjeuner qui s’étire, les verres qui tintent, la plancha qui fume… puis les premières rayures jaunes arrivent, et tout le monde se crispe. La scène est familière : enfants affolés, adultes qui agitent les bras, assiettes abandonnées en catastrophe tandis que les guêpes se servent. En plein été, une terrasse peut se transformer en véritable self‑service pour ces invitées non désirées.

La bonne nouvelle, c’est qu’en jouant finement avec les odeurs et les signaux visuels, il devient possible d’éloigner les guêpes de la table en terrasse sans un seul produit chimique. Depuis que l’on installe systématiquement quatre petits “trucs” avant de passer à table, les repas estivaux se sont déroulés dans un calme presque étonnant. Reste à comprendre ce qui les fait fuir… et comment reproduire ce quatuor chez soi.

Pourquoi les guêpes adorent votre terrasse en été

Au printemps, les guêpes recherchent surtout des protéines ; en été, elles se sont tournées vers tout ce qui est sucré : jus, sodas, glaces, fruits très mûrs, desserts. Ajoutez quelques morceaux de viande oubliés, une poubelle entrouverte, un compost trop proche, et la table prend vite des airs de buffet gratuit. Même sans manger, parfums floraux ou fruités, crèmes solaires parfumées et déodorants sucrés imitent l’odeur du nectar et les attirent autour des convives.

Le décor joue aussi. Les couleurs vives comme le jaune, l’orange, le bleu vif ou le violet évoquent pour elles fleurs et fruits, alors qu’un vêtement rouge reste presque “invisible” à leurs yeux. Les matières synthétiques gorgées de sueur retiennent les odeurs, les tables en verre et l’inox brillent comme des points d’eau, autre ressource qu’elles viennent chercher. Bonne nouvelle : ce même radar ultra‑sensible peut être brouillé avec quelques astuces très simples.

Les quatre installations qui changent tout autour de la table

Nous avons tous déjà essayé le geste désespéré du torchon qui claque. À la place, quatre installations se complètent très bien pour tenir les guêpes à distance immédiate de la nappe :

une coupelle de marc de café bien sec, à faire doucement brûler pour créer une fumée qui masque les odeurs de nourriture ;

bien sec, à faire doucement brûler pour créer une fumée qui masque les odeurs de nourriture ; deux citrons coupés en deux, chacun piqué de clous de girofle et posés sur la table comme une barrière parfumée ;

un faux nid en papier kraft froissé, suspendu près de la zone repas pour jouer sur leur côté territorial supposé ;

un vaporisateur rempli d’eau et de quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle, à pulvériser sur la nappe et l’air ambiant (jamais sur la peau ni les assiettes).

Le marc doit être parfaitement sec pour se consumer, dans un récipient qui supporte la chaleur. Les agrumes se préparent juste avant le repas pour rester puissants. Quant au faux nid, des professionnels de la désinsectisation rappellent que son efficacité reste variable : il rassure, peut aider, mais ne suffit pas sans le reste du dispositif. Le spray, lui, a un effet assez bref et sert surtout de petit coup de pouce olfactif.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps de mise en place 5 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La combinaison café brûlé, citron-girofle, faux nid et spray citronnelle brouille le « radar » olfactif des guêpes, masque les odeurs de nourriture et envoie quelques signaux visuels dissuasifs. On réduit surtout ce qui les attire, tout en rendant l’air immédiatement autour de la table beaucoup moins agréable pour elles. 💡 Le petit plus : placer, à une dizaine de mètres de la terrasse, un petit récipient d’eau propre qui détourne vers lui une partie des guêpes en quête d’hydratation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur ces astuces tout en laissant boissons sucrées découvertes, fruits très mûrs et poubelles ouvertes à côté de la table.

Un rituel anti-guêpes à adopter pour tout l’été

Avant chaque repas, quelques gestes font vraiment la différence : couvrir verres et boissons sucrées, rentrer les fruits bien mûrs, refermer soigneusement poubelles et compost, puis installer le quatuor café brûlé, citrons-girofle, faux nid et spray. Des vêtements aux teintes sobres ou rouges, sans parfum capiteux, complètent ce dispositif discret mais redoutablement confortable pour toute la famille.

Petit bonus durable : laisser toute la belle saison un petit récipient d’eau à une dizaine de mètres de la terrasse, renouvelé tous les deux jours, offre aux guêpes un point d’intérêt loin de la table. En gardant son calme, sans écraser les insectes ni gestes brusques, la terrasse redevient un vrai salon d’été, où seules les conversations bourdonnent.

Sources Parole de mamans

«paroledemamans.com»