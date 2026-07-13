Canicule : ce petit arbre fruitier qu'il faut planter maintenant au jardin, pas à l'automne comme tout le monde

En plein cœur de la canicule, un figuier jeune planté dans un sol brûlant peut prendre une longueur d’avance au jardin. À condition de suivre quelques gestes précis, cette stratégie bouscule tous les conseils classiques.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ficus carica 🌸 Nom courant Figuier commun 📏 Dimensions 3 à 5 m de hauteur x 3 à 4 m d’envergure ☀️ Exposition Soleil, emplacement chaud, mur exposé sud ou sud-ouest ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

L’été, dès que le thermomètre s’affole, la plupart des jardiniers rangent sagement pelles et arrosoirs. On nous a tellement répété qu’on ne plante jamais un arbre en plein soleil d’août que cette règle est devenue un réflexe, presque un tabou vert.

Pourtant, un petit fruitier bien connu adore justement ce bain de chaleur. Originaire de terres arides, ce champion du Sud profite d’un sol brûlant pour lancer ses racines comme une fusée. Ce rebelle, c’est le figuier, et il supporte mieux la canicule que les terres froides de novembre… à condition de respecter quelques gestes clés.

Pourquoi le figuier adore ce que les autres détestent

Les manuels parlent d’automne ou de printemps pour planter un arbre fruitier, avec un sol encore tiède mais un ciel plus doux. Le figuier, lui, possède des racines charnues qui redoutent l’humidité froide : en terre détrempée d’hiver, elles risquent de pourrir. En plein été, au contraire, la terre bien réchauffée agit comme une couverture électrique naturelle.

Quand le mercure dépasse 30 °C, ce méditerranéen se sent enfin chez lui. Ses grandes feuilles découpées jouent les parasols et limitent l’évaporation, tandis que la chaleur profonde du sol stimule la naissance de nouvelles radicelles. Planté en période de fortes chaleurs, le Ficus carica s’enracine vite et devient plus autonome pour les années suivantes.

Planter un figuier en pleine canicule : le bon mode d’emploi

Nous avons tous déjà eu peur de « griller » une jeune plante en plein été. Pour ce fruitier, tout se joue dans la préparation. On creuse un trou généreux, au moins deux fois plus large que la motte, on casse bien les bords et on installe au fond une couche drainante (graviers, tuiles cassées, pouzzolane) pour qu’aucune eau ne stagne.

Mélanger terre de jardin et compost mûr, léger, sans excès.

Positionner la motte au niveau du sol, sans l’enterrer trop profondément.

Arroser aussitôt avec 10 à 15 L d’eau, d’un seul coup, pour coller la terre aux racines.

Pailler sur 8 à 10 cm avec écorces de pin, chanvre ou broyat.

La suite est simple mais rigoureuse : des arrosages très copieux, puis espacés de plusieurs jours. Pas de petits coups d’arrosoir tous les soirs. On surveille le feuillage ; si les feuilles s’affaissent tristement en fin de journée, c’est le signal pour un bon bain le soir même.

Après la canicule, un figuier plus résistant et généreux

Ce « choc estival » bien encadré force les racines à plonger profondément chercher l’humidité. Le jeune arbre a ensuite beaucoup mieux supporté les étés suivants, même avec des restrictions d’eau. Rustique jusqu’à environ -15 °C, il a aussi affronté l’hiver avec un système racinaire déjà bien développé, donc moins sensible au gel.

D’ailleurs, de nombreux jardiniers observent des branches déjà garnies de figues charnues dès la deuxième saison après une plantation d’août. En pleine terre, près d’un mur chaud, ou en grand pot sur une terrasse urbaine, ce figuier planté en période de canicule devient vite l’allié fraîcheur et gourmandise du jardin… alors que tout le monde attend encore l’automne pour se lancer.