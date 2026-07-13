Tomates : si vos feuilles s’enroulent en plein été, ce détail clé dit si c’est juste la chaleur… ou une maladie grave

En plein été, les feuilles de tomates qui s’enroulent affolent les jardiniers, entre simple coup de chaud et début de maladie. En quelques indices visuels, vous pouvez éviter à la fois l’arrachage inutile et la catastrophe sur la récolte.

Un matin de juillet, tout semble aller bien au potager. Puis, en plein après‑midi, les feuilles de vos tomates se tordent, se roulent comme des petits cigares. Mildiou, virus, erreur d’arrosage… faut‑il arracher les plants ou simplement attendre ?

Bonne nouvelle : en été, cet enroulement est très souvent une simple réaction de survie à la chaleur. Mais il peut aussi annoncer une maladie grave, surtout si l’on mouille souvent le feuillage. Tout se joue dans quelques signaux précis, observés au bon moment de la journée.

Quand les feuilles se roulent juste pour supporter la chaleur

En canicule, les feuilles de tomates enroulées sont souvent un réflexe de protection. La plante réduit la surface exposée au soleil pour limiter les pertes d’eau : c’est un enroulement physiologique. Dans ce cas, le rendement souffre peu, même après un épisode chaud marqué.

Le test est simple : observer vos plants à trois moments. Feuilles surtout en haut, bien vertes et souples, qui se recroquevillent à midi puis se déroulent en soirée ou au petit matin ? On parle alors de stress thermique passager, sans taches ni jaunissement.

Stress d’arrosage, tailles sévères : quand l’enroulement s’installe

Quand les feuilles de tomates recroquevillées restent serrées le soir, commencent par le bas et deviennent presque cassantes, on parle de « maladie de l’enroulement ». En cause : un stress hydrique répété, avec alternance de sol très sec puis détrempé. Mieux vaut alors passer à 3 à 5 litres d’eau au pied, tous les 5 à 7 jours en sol léger paillé.

Nous avons tous trop taillé d’un coup, dopé au purin d’ortie ou déplacé un plant juste avant la canicule : ces chocs de culture accentuent l’enroulement des feuilles. Pour calmer le jeu, arrosez tôt le matin, uniquement au pied, installez 5 à 7 cm de paillage et évitez l’aspersion qui projette les spores de mildiou sur le feuillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes préservées optimales 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette routine d’observation compare moment de l’enroulement, couleur et souplesse des feuilles pour distinguer stress passager et maladie installée. 💡 Le petit plus : Photographier le même plant à midi, le soir et le lendemain aide à voir si la situation s’améliore ou empire. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Décider d’arracher ou de traiter fortement après un seul coup d’œil en pleine chaleur, sans vérifier l’évolution sur 24 heures.

Les vrais signaux d’alarme : quand s’inquiéter vraiment

Des feuilles de tomates enroulées deviennent inquiétantes quand d’autres symptômes s’ajoutent. Taches brunes ou noires, parfois avec un duvet clair au revers, fruits qui brunissent, odeur de pourriture : le décor évoque le mildiou, favorisé par des nuits humides après un arrosage sur le feuillage. En 4 à 7 jours, un plant sain peut contaminer tout le rang.

Autres signaux rouges : feuilles petites, très gaufrées, nervures jaunes, plant qui ne grandit plus (suspicion de virus), ou jeunes feuilles en forme de cuillère, tiges tordues après usage d’herbicide ou de fumier douteux. Dans ces cas, mieux vaut arracher le pied, le jeter aux ordures, nettoyer tuteurs et outils, puis changer d’emplacement les années suivantes, les agents pathogènes pouvant persister dans le sol longtemps.