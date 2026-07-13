Canicule : cette erreur avec vos pieds de tomates brûle les fruits et peut ruiner toute votre récolte
Début juillet, sous 35 °C au potager, j’ai effeuillé mes tomates pour hâter la récolte, en dénudant les grappes en plein soleil. Quelques jours plus tard, les fruits marqués de blanc m’ont appris à gérer autrement la canicule.
Début juillet, le rang de tomates est couvert de fruits encore verts et la chaleur est écrasante. Devant ce tableau brûlant, beaucoup de jardiniers ont eu le même réflexe : alléger les pieds en retirant des feuilles pour « aider » les grappes à rougir.
Sur le moment, le geste paraissait logique. Mais une semaine plus tard, des taches blanchâtres, sèches et cartonnées ont zébré un côté des tomates. Pour éviter ce scénario, mieux vaut comprendre ce qui se joue quand on veut effeuiller les tomates en canicule.
Le geste qui paraissait malin : dégager les grappes
En temps normal, un léger effeuillage a de vrais atouts. Retirer quelques feuilles basses aère le pied, limite l’humidité responsable du mildiou et améliore la circulation de l’air. La plupart des spécialistes conseillent de ne pas enlever plus de trois feuilles par semaine et de garder au moins quinze feuilles bien vertes par plant.
Cet été, ce geste mesuré s’est parfois transformé en taille éclair : tout le tiers inférieur du pied coupé d’un coup, grappes mises à nu en plein soleil. Trois à quatre jours plus tard, des taches pâles sont apparues sur la face la plus exposée ; au bout d’une semaine, de nombreux fruits étaient définitivement marqués.
Pourquoi le soleil a fait l’inverse de l’effet recherché
Le feuillage de la tomate agit comme un parasol vivant qui tamise la lumière et empêche la peau des fruits de surchauffer. Tant que les températures tournent autour de 25 à 28 °C, la plante régule ; passé 30 °C, elle entre déjà en mode survie, ralentit sa croissance et recroqueville ses feuilles pour limiter les pertes d’eau.
Quand le mercure grimpe à 35 ou 38 °C et que l’on supprime soudain ce parasol, la peau encore tendre des fruits se retrouve sans protection. Elle se décolore, devient blanche, grise ou jaune, sèche et cartonnée sur la face exposée : c’est l’échaudage, une brûlure solaire irréversible que l’on évite nettement avec un simple voile d’ombrage.
Les bons réflexes quand la canicule s’installe au potager
Dès que plusieurs jours au‑delà de 30 °C sont annoncés, la règle d’or est simple : le sécateur reste au repos. On se contente d’ôter quelques feuilles malades ou qui touchent le sol, et l’on garde un toit de verdure au‑dessus des grappes ; les gourmands peuvent servir d’ombrelle en attendant des jours plus frais.
On installe alors une protection simple : voile d’ombrage, drap clair ou parasol, avec un peu d’air entre la toile et le feuillage, et un paillage d’environ dix centimètres pour garder le sol frais. L’arrosage se fait au pied, le soir, sans mouiller les feuilles ; les fruits marqués restent utilisables si l’on retire largement la partie brûlée.
En bref
- 🌡️ Début juillet, au potager, un effeuillage massif des tomates en pleine canicule transforme un geste censé accélérer la maturité en mauvaise surprise.
- 🍅 En quelques jours, des taches blanches et cartonnées apparaissent sur la face ensoleillée des fruits, révélant les limites d’effeuiller les tomates en canicule.
- 🪴 Entre feuillage-parasol, ombrage improvisé, paillage épais et arrosage ciblé, une autre stratégie s’impose pour sauver la récolte lors des prochaines vagues de chaleur.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité