Courgettes au potager : cette erreur d’arrosage que font tous les jardiniers déclenche le feutrage blanc

Au cœur de l’été, de nombreux jardiniers voient un voile blanc envahir leurs courgettes au potager. Et si le problème venait d’un simple geste d’arrosage ?

Un soir de canicule, les feuilles de vos courgettes pendent, les fruits stagnent et, réflexe bien connu, l’arrosoir passe en pluie fine sur toute la plante. Visuellement, les pieds semblent revivre, comme après une douche fraîche, et l’on referme le robinet rassuré.

Quelques jours plus tard, un voile blanc se dépose sur les grandes feuilles, comme une poussière de farine qui s’étend de jour en jour. Ce feutrage blanc, ou oïdium, n’est pas qu’un caprice de l’été : il est souvent déclenché par une simple erreur d’arrosage. La bonne nouvelle, c’est qu’en corrigeant ce geste, le potager reprend vite le dessus.

Feutrage blanc sur les courgettes : ce que révèle vraiment ce voile

Sur courgette, l’oïdium se manifeste d’abord par quelques taches blanches poudreuses, puis forme des plaques qui colonisent le dessus, parfois le dessous des feuilles. À ne pas confondre avec les marbrures claires naturelles de certaines variétés : le feutrage blanc s’étale, s’épaissit et ne part pas au simple frottement du doigt.

La courgette, Cucurbita pepo, fait partie des légumes d’été très gourmands en eau. Ses feuilles larges créent un petit « parapluie » où l’humidité reste piégée, surtout quand les plants sont serrés. Ajoutez des journées chaudes, des nuits plus fraîches et un sol tantôt sec, tantôt détrempé : la plante a été stressée et le champignon trouve un boulevard.

L’erreur d’arrosage qui installe l’oïdium sur vos feuilles

Nous avons tous déjà pensé bien faire en arrosant les courgettes « par au-dessus », pour les rafraîchir ou rincer les taches blanches. Surtout le soir, après le travail. Problème : les grandes feuilles restent mouillées des heures, l’air se charge d’humidité pendant la nuit et l’oïdium adore cette ambiance fraîche et humide pour germer.

Autre piège courant, l’arrosage en plein après-midi. Sous le soleil, jusqu’à 40 à 50 % de l’eau peuvent s’évaporer avant d’atteindre les racines. La courgette paraît abreuvée, mais souffre d’un véritable stress hydrique. Entre feuilles mouillées le soir et arrosages mal calés, le microclimat autour du pied devient idéal pour le développement du feutrage blanc.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant tôt le matin, au pied uniquement, avec des apports copieux mais espacés, l’eau pénètre en profondeur dans un sol encore frais. Le feuillage a le temps de sécher dans la journée, ce qui limite l’oïdium, tout en évitant le gaspillage lié aux arrosages en pleine chaleur. 💡 Le petit plus : combinez paillage épais autour des pieds et, si possible, un goutte-à-goutte relié à une cuve de récupération d’eau de pluie pour un arrosage régulier et très ciblé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rincer les feuilles de courgette le soir ou arroser en pluie fine au-dessus des plants, ce qui laisse le feuillage humide toute la nuit et favorise le feutrage blanc.

La bonne routine d’arrosage pour des courgettes sans taches blanches

Pour garder des plants vigoureux, mieux vaut viser un sol frais mais non détrempé. Un test simple consiste à enfoncer le doigt à 4 cm sous le paillage : si la terre est sèche, on arrose ; si elle est encore fraîche, on attend. En été, un à deux arrosages copieux par semaine suffisent souvent, selon la météo.

Arroser entre 6 h et 10 h du matin, au pied, en laissant l’eau s’infiltrer lentement pour humidifier le sol sur 20 à 30 cm de profondeur.

Installer 8 à 15 cm de paillage (paille, tontes sèches…) pour limiter l’évaporation et espacer les plants d’au moins 80 cm pour bien aérer le feuillage.

Au premier feutrage, supprimer les feuilles les plus atteintes (sans dénuder le pied) et, seulement ensuite, envisager un léger traitement au bicarbonate ou au lait dilué, toujours sur feuillage sec.