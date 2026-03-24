Jardin : ces petits fruits à planter tout de suite que presque tous négligent, et qui explosent vos récoltes d'été

En ce moment, quelques arbustes de framboisiers, groseilliers et cassissiers peuvent métamorphoser même un petit jardin en réserve de fruits rouges. Encore faut-il les installer de la bonne façon au bon moment.

Quand on rêve d’un jardin gourmand, on imagine des rangées de framboises et de groseilles prêtes à être cueillies au passage. Pourtant, beaucoup de jardiniers se retrouvent avec des buissons maigres, peu de fruits et une vraie déception à la belle saison. La différence se joue bien plus tôt, au moment où l’on choisit quoi planter.

Or le bon créneau passe vite. Dès que la terre se réchauffe et que les fortes gelées s’éloignent, une poignée de petits fruits à planter maintenant peuvent changer vos prochains étés : framboisiers, groseilliers et cassissiers. Les guides de jardin expliquent qu’en les installant à la fin de l’hiver ou au tout début du printemps, on leur offre un démarrage idéal. Reste à savoir comment s’y prendre.

Pourquoi ces petits fruits à planter maintenant changent tout

Pour ces arbustes à baies, la plupart des fiches conseil situent la période de plantation entre novembre et mars, tant que le sol n’est pas gelé. C’est exactement le moment où la terre commence à se réchauffer et où les racines s’installent vite, sans stress. Au printemps, ce « réveil » donne aux jeunes plants l’énergie nécessaire pour lancer feuilles, nouvelles tiges et futures grappes.

Autre atout qui passe souvent inaperçu : ces petits fruits sont bien plus rapides à remercier le jardinier que les arbres fruitiers. Framboisiers, groseilliers et cassissiers commencent généralement à produire dès la première ou la deuxième année, avec des récoltes qui peuvent s’étaler de mai jusqu’aux premières gelées. Quelques buissons suffisent déjà à remplir régulièrement saladiers, bols du petit-déjeuner ou bocaux de confiture maison.

Framboisiers, groseilliers, cassissiers : les gestes qui comptent

Tout commence par un trou de plantation généreux. On ameublit bien la terre, on retire cailloux et mauvaises herbes, puis on mélange la terre extraite avec du compost mûr ou un autre amendement organique : les racines y trouveront un véritable buffet. Ces arbustes aiment un sol frais, riche mais bien drainé, en plein soleil ou en légère mi-ombre, de préférence à l’abri des vents froids.

Au moment de planter, on replace le collet exactement à son niveau d’origine, surtout pas enterré, pour éviter qu’il ne pourrisse. Un écart d’environ un mètre entre chaque pied laisse circuler l’air et la lumière et limite naturellement les maladies. Juste après, un arrosage très copieux tasse la terre autour des racines et soude littéralement le plant à son nouveau sol.

Les petits soins qui font exploser la récolte

Pour garantir une belle reprise, les premières semaines, l’arrosage reste régulier sans détremper le sol. Un paillis organique épais au pied, avec paille, tontes sèches ou broyat de branches, garde la fraîcheur et freine la pousse des herbes indésirables. En réduisant le stress hydrique pendant les premiers coups de chaud, on aide les buissons à concentrer leur énergie sur la formation des fruits.

Pour aller plus loin, certains jardiniers plantent plusieurs pieds, parfois plusieurs variétés, côte à côte : la pollinisation s’en trouve facilitée et la récolte plus généreuse. Plus tard, une taille légère pour rajeunir quelques branches et aérer le centre suffit à les garder en forme. De simples gestes pour transformer un coin de terre en réserve de fruits rouges année après année.