Jardin : cette graminée à plumeaux désormais interdite, pourquoi l’arracher vite peut vous éviter une grosse amende

Jolie mais désormais classée envahissante, l’herbe de la pampa peut vous exposer à des ennuis juridiques et écologiques. Comment agir au jardin sans erreur irréversible ?

Dans beaucoup de jardins, les plumeaux crème de l’herbe de la pampa ont apporté cette touche bohème vue partout sur les réseaux. Mais cette graminée aux feuilles coupantes libère des nuées de graines, capables d’envahir dunes, talus routiers et zones humides.

Depuis l’arrêté du 2 mars 2023, sa forme la plus courante, Cortaderia selloana, est classée espèce exotique envahissante : introduction, plantation, transport et vente sont interdits en France métropolitaine. Entre loi et biodiversité, arracher l’herbe de la pampa est devenu un vrai geste civique au jardin.

Herbe de la pampa : ce que dit vraiment la loi pour votre jardin

Longtemps tolérée pour son look spectaculaire, cette graminée figure désormais dans le viseur du Code de l’environnement. La loi interdit toute nouvelle introduction, culture, vente ou transport de plants et de graines. D’ailleurs, les introductions volontaires d’espèces envahissantes peuvent, dans les cas les plus graves, être sanctionnées jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Pour les particuliers, l’enjeu est surtout de stopper la dissémination. La réglementation n’oblige pas partout à arracher les touffes existantes, mais elle y incite fortement, et certains arrêtés municipaux ou préfectoraux imposent déjà leur suppression dans un délai donné.

Arracher l’herbe de la pampa en sécurité : les gestes à adopter dès aujourd’hui

Nous avons tous déjà admiré ses plumeaux sans imaginer qu’ils pouvaient semer des millions de graines. Pour arracher l’herbe de la pampa sans danger, intervenez de préférence en fin d’hiver ou tout début de printemps, par temps sec et sans vent, bien protégé des pieds à la tête.

Coupez d’abord tous les plumeaux, même secs, et glissez-les aussitôt dans des sacs solides que vous fermez.

Rabattez le feuillage à environ 20 cm du sol pour dégager la base.

Avec une bêche et une pioche, tracez un large cercle autour de la touffe puis faites levier pour extraire la motte ; sur les très grosses souches, travaillez en plusieurs blocs.

Inspectez le trou et les abords, retirez le moindre morceau de racine avant de reboucher.

Ne laissez jamais ces déchets au sol ni au compost, où la plante repartirait facilement. Placez feuilles, tiges et souches dans des sacs bien fermés et apportez-les en déchetterie ; le brûlage n’est possible que si un arrêté préfectoral l’autorise clairement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque d’amende évité Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce protocole coupe la source de graines, enlève la souche et oriente tous les déchets vers une filière contrôlée, ce qui limite l’invasion comme les ennuis juridiques. 💡 Le petit plus : Replanter vite des espèces locales couvre le sol, nourrit insectes et oiseaux et réduit les chances qu’une graine oubliée trouve de la place pour lever. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser plumeaux ou racines sécher au jardin, au compost ou sur un tas de déchets verts : la plante peut repartir et continuer à ensemencer tout le voisinage.

Après l’arrachage : surveiller la zone et réinventer le massif

Une touffe arrachée laisse souvent un trou nu. Pendant deux ans, surveillez régulièrement le secteur et arrachez immédiatement toute repousse ou nouveau semis apparus à proximité.

Profitez ensuite de cet espace pour enrichir le sol avec du compost mûr et planter des graminées non invasives, ainsi que quelques arbustes indigènes mellifères pour la faune.

Sources Marie France

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