Jardin : cette graminée à plumeaux désormais interdite, pourquoi l’arracher vite peut vous éviter une grosse amende
Jolie mais désormais classée envahissante, l’herbe de la pampa peut vous exposer à des ennuis juridiques et écologiques. Comment agir au jardin sans erreur irréversible ?
Dans beaucoup de jardins, les plumeaux crème de l’herbe de la pampa ont apporté cette touche bohème vue partout sur les réseaux. Mais cette graminée aux feuilles coupantes libère des nuées de graines, capables d’envahir dunes, talus routiers et zones humides.
Depuis l’arrêté du 2 mars 2023, sa forme la plus courante, Cortaderia selloana, est classée espèce exotique envahissante : introduction, plantation, transport et vente sont interdits en France métropolitaine. Entre loi et biodiversité, arracher l’herbe de la pampa est devenu un vrai geste civique au jardin.
Herbe de la pampa : ce que dit vraiment la loi pour votre jardin
Longtemps tolérée pour son look spectaculaire, cette graminée figure désormais dans le viseur du Code de l’environnement. La loi interdit toute nouvelle introduction, culture, vente ou transport de plants et de graines. D’ailleurs, les introductions volontaires d’espèces envahissantes peuvent, dans les cas les plus graves, être sanctionnées jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 € d’amende.
Pour les particuliers, l’enjeu est surtout de stopper la dissémination. La réglementation n’oblige pas partout à arracher les touffes existantes, mais elle y incite fortement, et certains arrêtés municipaux ou préfectoraux imposent déjà leur suppression dans un délai donné.
Arracher l’herbe de la pampa en sécurité : les gestes à adopter dès aujourd’hui
Nous avons tous déjà admiré ses plumeaux sans imaginer qu’ils pouvaient semer des millions de graines. Pour arracher l’herbe de la pampa sans danger, intervenez de préférence en fin d’hiver ou tout début de printemps, par temps sec et sans vent, bien protégé des pieds à la tête.
- Coupez d’abord tous les plumeaux, même secs, et glissez-les aussitôt dans des sacs solides que vous fermez.
- Rabattez le feuillage à environ 20 cm du sol pour dégager la base.
- Avec une bêche et une pioche, tracez un large cercle autour de la touffe puis faites levier pour extraire la motte ; sur les très grosses souches, travaillez en plusieurs blocs.
- Inspectez le trou et les abords, retirez le moindre morceau de racine avant de reboucher.
Ne laissez jamais ces déchets au sol ni au compost, où la plante repartirait facilement. Placez feuilles, tiges et souches dans des sacs bien fermés et apportez-les en déchetterie ; le brûlage n’est possible que si un arrêté préfectoral l’autorise clairement.
Après l’arrachage : surveiller la zone et réinventer le massif
Une touffe arrachée laisse souvent un trou nu. Pendant deux ans, surveillez régulièrement le secteur et arrachez immédiatement toute repousse ou nouveau semis apparus à proximité.
Profitez ensuite de cet espace pour enrichir le sol avec du compost mûr et planter des graminées non invasives, ainsi que quelques arbustes indigènes mellifères pour la faune.
Sources
En bref
- 🌿 Depuis l’arrêté du 2 mars 2023, Cortaderia selloana est classée espèce exotique envahissante, avec des règles strictes pour les particuliers au jardin.
- 🧤 Le guide propose un mode d’arrachage sécurisé de l’herbe de la pampa, étape par étape, en limitant blessures, dissémination des graines et erreurs juridiques.
- 🌱 Gestion des déchets, surveillance sur deux ans et idées de graminées alternatives transforment ce retrait en opportunité pour un jardin plus vivant et responsable.
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