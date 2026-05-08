Si vos endives sont toujours amères, arrêtez tout de suite : ce geste à la crème les rend ultra fondantes

Longtemps boudées pour leur amertume, les endives changent de visage dans cette poêlée crémée prête en 25 minutes. Entre gestes anti-amertume et cuisson minutée, ce plat pourrait bien devenir votre nouvelle routine comfort food.

Dans la poêle bien chaude, le beurre mousse et les endives se mettent à chanter. Odeur de noisette, note de muscade, vapeur crémeuse qui monte ; d’un coup, ce légume jugé trop amer prend un air de plat du soir réconfortant.

Servies tout fondantes, nappées d’une crème brillante, ces endives à la poêle n’ont plus rien de tristes. On tient là des endives sautées à la crème façon bistrot, vraiment sans agressivité ; celles qui font dire « goûte avant de dire non ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’endives bien fermes, parées et émincées

✅ 40 g de beurre + 20 cl de crème entière

✅ 80 ml de bouillon, 1 c. s. de citron, muscade

✅ Sel, poivre, parmesan, noix, lardons, moutarde en option

Pourquoi ces endives à la crème ne sont plus jamais amères

L’amertume se loge surtout dans le cœur de l’endive et dans l’eau qu’elle relâche à la cuisson. Si la poêle est trop pleine, les feuilles bouillent, durcissent, et la crème ne compense plus ; on obtient un plat amer, loin des endives fondantes qu’on cherchait.

Pour des endives à la crème sans amertume, on cumule trois gestes simples. On retire un petit cône au trognon, on émince puis on sèche les lanières dans un torchon. Pour les palais sensibles, on peut blanchir une minute en eau bouillante salée avant de refroidir et resécher.

La méthode à la poêle pour des endives sautées à la crème ultra fondantes

Tout se joue ensuite dans la poêle. On choisit un modèle de 26 à 28 cm, quitte à cuire en deux fois pour éviter l’effet bouillon. On fait mousser les 40 g de beurre, on laisse dorer franchement les endives, puis on déglace avec un peu de bouillon avant d’ajouter 20 cl de crème. Dix minutes de mijotage doux suffisent pour obtenir des endives fondantes, bien enrobées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Parer les endives, retirer le cône central, émincer en lanières, bien sécher ; pour sensibles, blanchir 1 minute en eau salée puis refroidir. Technique : Chauffer une grande poêle avec le beurre jusqu’à légère mousse, ajouter l’échalote et les endives en couche fine ; laisser dorer avant de remuer. Cuisson : Déglacer avec le bouillon, gratter les sucs, ajouter le jus de citron, laisser réduire, puis verser la crème et cuire 10 minutes à petits frémissements. Finition : Assaisonner de sel, poivre et muscade, ajuster la texture, puis finir hors du feu avec parmesan et noix si souhaité.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert On retire le trognon, on sèche bien les endives, puis on les saisit franchement. La coloration légère apporte une note noisette qui adoucit tout. Les matières grasses de la crème enrobent les composés amers, tandis qu’un trait d’acidité recentre les saveurs sans dominer. ✨ Le twist gourmand : Déglacer avec un peu de bouillon, puis ajouter crème et parmesan hors du feu ; finir avec quelques noix et beaucoup de poivre noir pour un vrai style bistrot chic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger la poêle, la couvrir au départ ou laisser la crème bouillir : on obtient des endives pales, gorgées d’eau, avec une sauce tranchée.

Avec quoi servir ces endives fondantes et comment les adapter

On sert ces endives fondantes avec volaille rôtie, poisson blanc ou œufs mollets ; les restes se gardent deux jours au frais et se réchauffent tout doux avec une cuillère d’eau.