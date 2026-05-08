On vous défie d’y résister : ce poulet aux oignons gratinés à la croûte dorée cache un secret de chef à tester ce soir

À la maison, ce poulet gratiné aux oignons confits prend des airs de bistrot en moins de 40 minutes. Gestes, temps et chaleur s’enchaînent pour croûte croustillante, sauce courte et chair moelleuse.

On vous défie d’y résister : ce poulet aux oignons gratinés fond sous une couche dorée et croustillante

Dans le four, les oignons se tassent et brunissent doucement, le jus de poulet frémit à peine et une odeur chaude, presque sucrée, envahit la cuisine. À la surface, le fromage cloque, dore, puis forme cette croûte qui craque net sous la cuillère.

Ce gratin a tout du plat de bistrot, mais se prépare à la maison, sans geste compliqué. On y cherche toujours un dernier morceau pour le contraste entre oignons confits, viande moelleuse et croûte croustillante ; reste à savoir comment l’obtenir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes de poulet (600 à 700 g au total)

✅ 3 gros oignons jaunes, 2 c. à café d’ail haché

✅ 30 g de beurre, 2 c. à soupe de vinaigre balsamique, 300 ml de bouillon

✅ 2 c. à soupe de farine, 120 à 150 g de comté râpé, sel, poivre, thym

Les ingrédients pour un poulet gratiné aux oignons confits pour 4 personnes

Pour un poulet gratiné aux oignons confits qui a du relief, on choisit des blancs pas trop épais. Ils restent juteux et se laissent bien napper. La quantité d’oignons doit être généreuse ; ils forment le lit fondant du plat.

Le balsamique, l’ail et le bouillon signent la profondeur de la sauce. Un comté râpé apporte du caractère, un emmental reste plus doux, un peu de mozzarella donne du filant ; on peut les mélanger pour une croûte gratinée à la fois parfumée et bien dorée.

La méthode inratable, étape par étape

Tout se joue sur la gestion du feu. Feu très doux pour des oignons confits, saisie brève pour le poulet, bouillon ajouté en filet, puis passage express sous un grill très chaud. Cette combinaison permet d’obtenir une chair moelleuse, une sauce courte et un dessus croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer finement les oignons. Les laisser fondre dans le beurre à feu doux, avec une pincée de sel, 15 à 20 min en remuant. Ajouter l’ail, puis le balsamique, laisser réduire, étaler en lit dans un plat à gratin. Technique : Dans la même poêle, saisir les escalopes 1 à 2 min par face sur feu vif, saler, poivrer, déposer sur les oignons. Verser la farine dans la poêle, remuer 20 s, ajouter le bouillon en filet en fouettant. Cuisson : Laisser frémir 2 à 4 min, le temps que la sauce épaississe et nappe la cuillère. Verser sur le poulet sans le noyer, parsemer de fromage en couche fine, préchauffer le four en mode grill à 230–240 °C. Finition : Glisser le plat près de la résistance et gratiner 3 à 6 min, jusqu’à un dessus bien doré et bullé. Laisser reposer 2 min ; servir aussitôt avec l’accompagnement choisi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Feu doux concentre les sucres des oignons sans les brûler. Le poulet juste saisi finit au four sous la sauce, et le grill très chaud dore vite le fromage sans le dessécher. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde et quelques champignons poêlés suffisent à densifier le goût. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne brûlez pas les oignons, ne surcuisez pas le poulet, ni le fromage.

Les astuces de chef pour sublimer ce poulet gratiné aux oignons confits

Purée, pâtes fraîches ou riz captent la sauce ; une salade verte très croquante apporte le contraste et allège ce poulet aux oignons gratinés, riche en saveurs et en réconfort.