Cette erreur dans mon cake au thon a tout changé : un simple agrume et je ne pourrai plus jamais revenir en arrière

Une erreur de jus de citron a suffi à changer ce cake salé au thon, cuit dans une cuisine familiale, un soir d’apéro. Comment ce geste a rendu la mie plus légère et le goût du thon méconnaissable ?

Odeur de fromage fondu, herbes qui crépitent, croûte dorée qui se bombe dans le four ; sur le papier, le cake salé au thon fait saliver. Et pourtant, entre le thon en boîte trop présent et la mie un peu compacte, on s’est souvent retrouvé avec un cake plus bourratif que joyeux.

Un jour, un peu distrait, on a versé du jus de citron dans la pâte par erreur ; à la dégustation, plus personne n’a parlé de sauce pour l’accompagner. Depuis, ce cake salé au thon et citron est devenu la version qui revient sans cesse sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 180 g de farine T55 + 1 sachet de levure chimique

✅ Appareil : 3 œufs, 10 cl de lait demi-écrémé, 8 cl d’huile d’olive

✅ Garniture : 120 g de fromage râpé, 60 g d’olives vertes, herbes fraîches

✅ Signature : 1 boîte de thon au naturel égoutté + 1 citron bio (zeste + jus)

Pourquoi nos cakes au thon manquaient de peps avant le citron

Avant le citron, le cake thon-olives classique tenait au corps mais manquait souvent de relief. Le thon au naturel égoutté gardait un petit goût de boîte, la mie se desséchait vite.

On cherchait plus de fraîcheur, sans écraser le fromage ni les herbes. Un simple citron bio, bien zesté, allait cocher toutes ces cases.

La recette du cake salé au thon et citron que l’on refait tout le temps

La base reste ultra classique : farine, levure chimique, appareil à cake œufs-lait-huile, fromage râpé. Ce qui change tout pour ce cake salé au thon et citron, ce sont deux gestes précis.

On fait d’abord mariner le thon avec zeste et jus, puis on finit par un drizzle citronné salé sur ce cake au thon moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Zester le citron, égoutter le thon, les mêler avec 2 c. à s. de jus, laisser mariner. Technique : Mélanger farine, levure, sel ; à part fouetter œufs, lait, huile, reste de jus, poivre. Cuisson : Incorporer fromage, olives, herbes puis thon mariné ; verser en moule, cuire 40–45 min à 180 °C (ou 170 °C chaleur tournante), test du couteau. Finition : À la sortie du four, badigeonner d’un mélange huile d’olive, jus de citron, sel, laisser tiédir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min prépa + 40–45 min cuisson 🔍 Le secret de l’expert L’acidité du citron gomme le côté “boîte” du thon, aide la levure chimique à aérer la pâte et prolonge le moelleux. Elle rend aussi le fromage et le sel plus présents sans en ajouter. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez une pincée de citron confit au sel, très finement coupé, pour un cake au thon citronné encore plus aromatique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne versez pas trop de jus dans l’appareil, et ne battez jamais longuement après la farine.

Conservation, service et variantes citronnées

Ce cake apéro thon se déguste tiède ou à température ambiante. Pour vérifier la cuisson, on plante une lame au centre : elle doit ressortir sèche, la croûte dorée mais encore souple.

Laisser reposer 10 minutes dans le moule, puis démouler sur grille pour préserver la mie moelleuse et la croûte fine. Le cake salé au thon et citron se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, bien filmé, ou se congèle tranché, prêt à être réchauffé quelques minutes à 150 °C.