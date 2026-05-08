Apéro : ces toasts ricotta-petits pois ont fait demander la recette à tout le monde grâce à cet ajout final
Servis un soir d’été à l’apéro, ces toasts ricotta-petits pois ont fait taire toute la table. En 20 minutes, un simple geste au moment de servir les transforme en bouchées effet restaurant.
Sur la table d’apéro, ces toasts vert tendre attirent tout de suite l’œil. Le pain croustille, la ricotta fond, les petits pois sentent le jardin à peine cueilli.
À la première bouchée, on perçoit une fraîcheur nette, un relief étonnant. Rien de compliqué pourtant ; c’est l’ajout au moment de servir qui change tout et fait aussitôt demander la recette.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 baguette tradition ou petit pain de campagne (250 à 300 g)
- ✅ 250 g de ricotta, 60 g de pesto au basilic
- ✅ 200 g de petits pois (frais ou surgelés), 1 c. à s. d’eau de cuisson
- ✅ 1 citron non traité, 3 c. à s. d’huile d’olive, sel fin, poivre noir
Pourquoi ces toasts ricotta-petits pois font l’unanimité à l’apéro
Le charme de ces toasts ricotta petits pois vient du contraste. Le pain bien grillé craque net, la ricotta assaisonnée joue les coussins crémeux, la couche de petits pois au pesto apporte une mâche légère et une douceur végétale très printanière. En quelques minutes, on obtient un apéro frais qui en jette.
Juste avant de servir : le geste minute qui donne l’effet restaurant
Le secret tient dans le geste final, juste avant le service. On râpe le zeste de citron directement au-dessus des toasts, on ajoute quelques gouttes de jus puis un filet d’huile d’olive fruitée.
Ce trio réveille la ricotta, souligne le vert des petits pois, apporte parfum et brillance sans détremper le pain. L’impression en bouche est celle d’une bouchée effet restaurant, comme sortie de la carte.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Trancher le pain en rondelles d’1 cm, les poser sur une plaque et réserver pendant la préparation de la garniture.
- Technique : Cuire les petits pois 3 minutes dans une eau salée, garder 1 c. à s. d’eau, puis les écraser à la fourchette avec le pesto en laissant des morceaux.
- Cuisson : Glisser les tranches au four à 200 °C jusqu’à bords dorés et cœur encore moelleux, puis laisser tiédir sur une grille.
- Finition : Assaisonner la ricotta avec 1 c. à s. d’huile d’olive, sel et poivre, en tartiner les toasts, ajouter une cuillerée de petits pois au pesto, puis, au moment de servir, zeste, jus et filet d’huile.
Questions pratiques : conservation, déclinaisons, accords à boire
Pour garder le pain craquant, on prépare toasts grillés, ricotta assaisonnée et petits pois au pesto séparément, puis on assemble au dernier moment. La recette accepte aussi fèves ou courgette poêlée, à servir avec un blanc sec ou une simple citronnade.
En bref
- 🥪 À l’apéro, ces toasts ricotta petits pois prêts en 20 minutes promettent un contraste croustillant-crémeux qui séduit immédiatement les invités.
- 🍋 Un montage malin en couches et un assaisonnement ajouté au dernier moment donnent à ces bouchées un vrai petit côté “restaurant”.
- ✨ Entre organisation à l’avance, texture des petits pois et geste final, chaque détail compte pour obtenir un apéro qui fait vraiment l’unanimité.
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