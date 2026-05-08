Apéro : ces toasts ricotta-petits pois ont fait demander la recette à tout le monde grâce à cet ajout final

Servis un soir d’été à l’apéro, ces toasts ricotta-petits pois ont fait taire toute la table. En 20 minutes, un simple geste au moment de servir les transforme en bouchées effet restaurant.

Sur la table d’apéro, ces toasts vert tendre attirent tout de suite l’œil. Le pain croustille, la ricotta fond, les petits pois sentent le jardin à peine cueilli.

À la première bouchée, on perçoit une fraîcheur nette, un relief étonnant. Rien de compliqué pourtant ; c’est l’ajout au moment de servir qui change tout et fait aussitôt demander la recette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 baguette tradition ou petit pain de campagne (250 à 300 g)

✅ 250 g de ricotta, 60 g de pesto au basilic

✅ 200 g de petits pois (frais ou surgelés), 1 c. à s. d’eau de cuisson

✅ 1 citron non traité, 3 c. à s. d’huile d’olive, sel fin, poivre noir

Pourquoi ces toasts ricotta-petits pois font l’unanimité à l’apéro

Le charme de ces toasts ricotta petits pois vient du contraste. Le pain bien grillé craque net, la ricotta assaisonnée joue les coussins crémeux, la couche de petits pois au pesto apporte une mâche légère et une douceur végétale très printanière. En quelques minutes, on obtient un apéro frais qui en jette.

Juste avant de servir : le geste minute qui donne l’effet restaurant

Le secret tient dans le geste final, juste avant le service. On râpe le zeste de citron directement au-dessus des toasts, on ajoute quelques gouttes de jus puis un filet d’huile d’olive fruitée.

Ce trio réveille la ricotta, souligne le vert des petits pois, apporte parfum et brillance sans détremper le pain. L’impression en bouche est celle d’une bouchée effet restaurant, comme sortie de la carte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trancher le pain en rondelles d’1 cm, les poser sur une plaque et réserver pendant la préparation de la garniture. Technique : Cuire les petits pois 3 minutes dans une eau salée, garder 1 c. à s. d’eau, puis les écraser à la fourchette avec le pesto en laissant des morceaux. Cuisson : Glisser les tranches au four à 200 °C jusqu’à bords dorés et cœur encore moelleux, puis laisser tiédir sur une grille. Finition : Assaisonner la ricotta avec 1 c. à s. d’huile d’olive, sel et poivre, en tartiner les toasts, ajouter une cuillerée de petits pois au pesto, puis, au moment de servir, zeste, jus et filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Zesté à la fin, le citron libère un parfum intense grâce à ses huiles essentielles encore intactes. L’eau de cuisson lie le pesto, et la double texture ricotta / pois donne un vrai relief. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques feuilles de menthe ciselées et deux copeaux de parmesan par toast. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser beaucoup de jus trop tôt, sinon le pain se ramollit.

Questions pratiques : conservation, déclinaisons, accords à boire

Pour garder le pain craquant, on prépare toasts grillés, ricotta assaisonnée et petits pois au pesto séparément, puis on assemble au dernier moment. La recette accepte aussi fèves ou courgette poêlée, à servir avec un blanc sec ou une simple citronnade.