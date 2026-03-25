Jardin encore vide en mars ? Plantez ces 5 bulbes tardifs tant qu’il est temps et sauvez votre saison

Massifs nus, pots abandonnés, début de printemps qui ressemble à l’hiver : la saison semble fichue. Avec cinq bulbes tardifs bien choisis, un jardin vide peut pourtant changer de visage en quelques semaines.

Début mars, beaucoup de jardins paraissent encore vides : massifs terreux, pelouse sans relief, pots oubliés sur le balcon. On se dit que les plantations d’automne sont ratées et que les tulipes ne viendront plus sauver la saison, alors que le sol commence seulement à se réchauffer.

En misant sur quelques bulbes tardifs, ces bulbes d’été à floraison décalée, un jardin nu peut encore se couvrir de couleurs de mai jusqu’au début de l’automne, avec 4 à 5 mois de floraison gagnés. Cinq familles suffisent : alliums, camassias, lis, glaïeuls rustiques et crocosmias. Reste à voir comment les choisir et les installer pour qu’ils transforment vraiment le paysage.

Pourquoi ces bulbes tardifs sauvent un jardin vide au début du printemps

Un article résume : « Vous rêvez d’un jardin ou d’un balcon avec un fleurissement exceptionnel cet été ? En plantant les bulbes d’été de février à mai, le résultat sera au rendez-vous. », explique le site ELLE.fr. On y lit : « Il n’y a pas que les tulipes dans la vie ! Pour créer des massifs harmonieux, graphiques, colorés et luxuriants ainsi que des potées généreuses, cultivez les bulbes et tubercules d’été comme les dahlias, glaïeuls, cannas, lis et bien d’autres. » et : « Avec ELLE.fr, découvrez 6 bulbes d’été indispensables à cultiver. »

Plantés en groupes, ces bulbes remplissent vite les trous : les alliums et les camassias dressent leurs silhouettes élancées au-dessus des jeunes pousses et donnent un relief très graphique, idéal en jardin urbain. Disposés en touffes espacées, ils créent une impression de prairie sauvage. Plus bas, les lis et crocosmias réveillent les zones ternes, tandis que les glaïeuls rustiques apportent prestance et verticalité.

Quand et comment planter alliums, camassias, lis, glaïeuls rustiques et crocosmias

On parle de bulbes tardifs parce qu’ils se mettent en terre quand les tulipes ont tiré leur révérence. Tant que le sol n’est ni gelé ni gorgé d’eau, leur plantation reste possible, y compris en mars ou en avril dans la plupart des régions, parfois jusqu’en mai. Ils ont alors le temps de s’installer et de prendre le relais de la fin du printemps jusqu’aux premières fraîcheurs d’automne.

Le geste reste simple : choisir des bulbes fermes, creuser un trou dans une terre ameublie, puis planter à deux ou trois fois leur hauteur, avec 10 à 20 cm entre chacun. On rebouche sans trop tasser et on arrose une seule fois pour chasser l’air. Un sol drainé est vital pour les lis, alliums, glaïeuls rustiques et crocosmias ; un peu de sable suffit à éviter le pourrissement en sol humide. Un bon amendement organique nourrit les floraisons gourmandes des lis et crocosmias, tandis que les camassias apprécient une terre fraîche, même argileuse.

Les bons gestes pour des bulbes tardifs durables, du printemps aux portes de l’automne

Une fois en place, ces bulbes demandent surtout la bonne exposition : alliums et lis au soleil non brûlant, camassias en zone fraîche. Les crocosmias et glaïeuls rustiques se plantent en petits groupes, les glaïeuls un peu plus profondément pour tenir sans tuteur.

Après la floraison, on laisse le feuillage jaunir pour que le bulbe refasse ses réserves. Alliums, camassias et crocosmias se naturalisent facilement, tandis qu’un paillis aide lis et glaïeuls rustiques à traverser l’hiver.