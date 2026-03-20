Jardin : plantez ces 5 arbustes parfumés avant fin mars, vos voisins traqueront l’origine de ce parfum irréel

En mars, quelques arbustes bien choisis suffisent à transformer un simple jardin en nuage de parfum qui interpelle jusqu’aux voisins. Quels sont ces cinq alliés à planter avant la fin du mois ?

Un matin de mars encore un peu frais, vous ouvrez la fenêtre, et l’air qui entre sent déjà le printemps. Pas grâce à un bouquet posé sur la table, mais à quelques arbustes parfumés qui transforment le jardin en nuage de senteurs au point de faire lever le nez de tout le voisinage.

Ce scénario n’a rien de magique : la toute fin de l’hiver marque le moment idéal pour installer cinq arbustes parfumés à planter en mars, capables d’embaumer dès les premiers beaux jours. Mars offre aux racines juste ce qu’il faut de douceur et d’humidité pour bien s’ancrer avant la chaleur, et préparer un vrai jardin des senteurs. Reste à choisir les bonnes espèces.

Mars, le mois décisif pour planter des arbustes parfumés

À la sortie de l’hiver, la terre commence doucement à se réchauffer et les pluies assouplissent le sol. Agir à ce moment reste un geste décisif pour la réussite future du jardin : les jeunes plants ont encore le temps d’enraciner profondément leurs racines avant la montée du thermomètre. En terminant les plantations avant la fin du mois, on obtient un enracinement solide, une végétation vigoureuse et surtout une floraison plus généreuse, donc plus odorante.

Pour les aider, on prépare un vrai nid douillet. Le trou de plantation se fait large plutôt que profond, dans une terre bien décompactée, débarrassée des racines d’herbes. En sol lourd, un lit de sable grossier ou de petits graviers au fond améliore le drainage et évite que l’eau ne stagne. Un paillage minéral léger sur 3 à 5 centimètres garde la chaleur et maintient le collet au sec, ce qui compte pour des arbustes sensibles à l’excès d’humidité.

Les 5 arbustes parfumés à planter en mars pour enivrer tout le jardin

Pour les premiers effluves, le daphné odorant joue les vedettes : son parfum puissant embaume à plusieurs mètres, avec des fragrances citronnées. On le place en mi-ombre légère, dans un sol riche mais bien drainé, près d’un chemin ou de la porte d’entrée pour profiter de son sillage. À ses côtés, le chèvrefeuille d’hiver arbustif offre un nectar puissant aux notes de jasmin qui fleurit quand le jardin paraît nu, idéal le long d’une allée ou près du portail. Le lilas commun complète avec de généreuses grappes au parfum d’antan réconfortant.

La viorne de Carles complète ce trio avec ses pompons ronds et un riche parfum vanillé, aux notes chaudes et épicées, parfaite près d’une terrasse ou d’un banc. L’oranger du Mexique, au feuillage persistant et au port globuleux d’environ 2 mètres sur 2, adore le soleil ou la mi-ombre et offre une explosion d’agrumes en avril‑mai, parfois suivie d’une seconde floraison en septembre.

Composer un jardin parfumé qui intrigue tout le voisinage

Pour que le parfum se déploie vraiment, mieux vaut penser parcours que simple alignement. Daphné et chèvrefeuille d’hiver se placent le long des allées ou près des entrées, la viorne près d’un coin repos, lilas et oranger du Mexique sous les fenêtres ou autour de la terrasse, en laissant au moins 30 à 40 centimètres entre jeunes sujets pour que l’air circule. Le tout en tenant compte des vents dominants.

Sources Maison & Travaux

«Ces 5 arbustes parfumes a planter avant fin mars pour un jardin qui embaume des les premiers beaux jours»