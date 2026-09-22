Jardinage : ces 10 herbes aromatiques à planter avant la fin septembre, sinon vos plats d'hiver resteront fades

En septembre, le potager ne s’endort pas : il offre une fenêtre idéale pour installer des herbes aromatiques prêtes à affronter le gel. Lesquelles choisir pour parfumer vos plats tout l’hiver sans fausse note ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Thymus vulgaris 🌸 Nom courant Thym 📏 Dimensions 20 à 40 cm x 30 à 40 cm ☀️ Exposition Plein soleil, sol très drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -15 °C 🍂 Feuillage Persistant

Quand les dernières tomates se ratatinent et que les soirées deviennent fraîches, beaucoup rangent déjà les gants de jardin. Pourtant, c’est souvent en préparant une soupe ou un rôti qu’on se dit qu’une poignée de herbes aromatiques fraîches changerait tout. Et là, le balcon est vide, le carré d’herbes aussi.

Septembre n’a pourtant rien d’une fin de saison au jardin. La terre garde la chaleur de l’été, les pluies reviennent, et c’est exactement ce dont les aromatiques ont besoin pour bien s’installer. En profitant de ce créneau, il devient possible de couper du thym ou du persil en plein mois de janvier ; encore faut-il choisir les bonnes plantes.

Pourquoi septembre est le mois clé pour vos aromatiques

En début d’automne, le sol est encore doux en profondeur alors que l’air s’est rafraîchi. Les jeunes mottes ont alors le temps de développer un réseau de racines dense avant l’hiver, bien mieux qu’au printemps, où la sécheresse a souvent grillé les nouvelles plantations.

Ces racines profondes changent tout face au gel. La sauge supporte ainsi jusqu’à -20 °C, la sarriette vivace autour de -15 °C, la ciboulette -10 à -15 °C et le persil entre -5 et -10 °C, à condition d’avoir été plantés tôt et dans le bon type de sol. Les pieds bien enracinés repartent même après un épisode de froid intense.

Les 10 aromatiques à planter en septembre pour cuisiner tout l’hiver

Nous avons tous déjà vu un pied de basilic disparaître au premier coup de froid. En septembre, on mise au contraire sur des valeurs sûres, capables de traverser l’hiver en beauté.

Thym

Romarin

Sauge officinale

Sarriette vivace

Origan

Ciboulette

Persil

Oseille

Cerfeuil

Menthe

Les cinq premières, d’origine méditerranéenne, adorent le plein soleil et un sol très drainé, léger, presque caillouteux pour le romarin et la sarriette. L’origan se plante en espaçant chaque pied d’au moins 50 cm. Ciboulette, persil, oseille, cerfeuil et menthe préfèrent un sol riche et frais, à la mi-ombre. La menthe étant ultra envahissante, elle a été cantonnée dans un grand pot ou derrière une barrière anti-rhizomes enterrée à 20 à 25 cm.

Les bons gestes pour des récoltes parfumées jusqu’au cœur de l’hiver

Avant de planter, la terre a été désherbée et ameublie. Dans les zones lourdes, quelques graviers ou de la pouzzolane ont amélioré le drainage pour les méditerranéennes. Chaque plant a été installé au niveau du collet, la terre a été tassée légèrement puis arrosée abondamment pour chasser les poches d’air. Autour, un épais paillage de paille ou de feuilles mortes protège les racines.

Ensuite, l’arrosage reste modéré : les pluies automnales suffisent souvent en pleine terre, alors que les pots demandent plus de surveillance. Lors des fortes gelées, un voile d’hivernage posé sur les jeunes sujets ou les bacs exposés sécurise la récolte. On coupe régulièrement sans affaiblir la plante, en prélevant moins d’un tiers du feuillage à chaque fois. De quoi parfumer soupes, rôtis et tisanes tout l’hiver, même dans un simple coin de balcon.