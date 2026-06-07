J’avais tort de jeter cette eau de cuisson : un jardinier m’a montré quoi en faire, mes mauvaises herbes disparaissent

En vidant machinalement l’eau des pâtes dans l’évier, je ne voyais qu’un déchet brûlant. Jusqu’au jour où un jardinier m’a montré comment ce simple geste pouvait calmer durablement les mauvaises herbes de ma terrasse.

Sur le plan de travail, les pâtes viennent d’être égouttées ; dans l’évier, des litres d’eau fumante disparaissent par habitude. Un jour, un jardinier a pourtant stoppé ce geste en lançant une simple question : pourquoi la jeter alors que les joints de terrasse se couvrent de vert ?

Chaque été, les mauvaises herbes envahissent allées et dalles, tandis que les flacons de désherbants chimiques restent au placard par souci de santé et d’environnement. Depuis que cette eau de cuisson des pâtes ne finit plus à l’égout mais sur les interstices, beaucoup ont vu les repousses ralentir nettement.

Pourquoi l’eau de cuisson des pâtes affaiblit autant les mauvaises herbes

Portée à ébullition, l’eau agit comme un désherbage thermique maison : elle fait fondre la fine couche cireuse des feuilles, brûle les tissus et provoque une déshydratation rapide. Des jardiniers rappellent que l’eau bouillante, versée entre pavés, élimine les herbes aussi bien qu’un produit classique sur ces surfaces minérales.

L’astuce gagne encore en puissance avec l’eau de cuisson des pâtes : la chaleur s’ajoute au sel et à l’amidon. Le sel dessèche les tissus, l’amidon forme une pellicule qui étouffe les jeunes racines. Cette combinaison est idéale là où l’on ne veut rien voir pousser :

joints de dalles et de terrasse

allées gravillonnées

bordures en béton et abords de garage

Mode d’emploi : utiliser cette eau sans abîmer le reste du jardin

Nous avons tous déjà soupiré devant une allée envahie après la pluie. La prochaine fois que les pâtes cuisent, il suffit de placer un récipient sous la passoire pour récupérer 2 à 3 litres d’eau bouillante, bien salée (autour de 10 à 15 g de sel par litre). On sort aussitôt, casserole à bec en main, et l’on verse un filet précis sur le collet de chaque touffe, sans inonder tout le sol autour.

Sur les herbes annuelles, le feuillage jaunit en quelques heures et un seul passage suffit souvent. Les vivaces bien enracinées demandent plusieurs applications, espacées d’une semaine, toujours par temps sec. Cette eau ne doit jamais toucher pelouse, massifs, potager ou pied d’arbustes, sous peine de brûler les plantes utiles et de saliniser durablement le sol. Mieux vaut aussi éloigner enfants et animaux pendant l’opération.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très bonne Gain de temps Considérable 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaleur de l’eau de cuisson des pâtes brûle les tissus des mauvaises herbes, tandis que le sel et l’amidon accélèrent leur déshydratation sur les surfaces minérales. Utilisée juste après la cuisson, cette eau transforme un simple déchet en désherbant naturel ciblé. 💡 Le petit plus : récupérer aussi l’eau de cuisson du riz, non salée, pour un désherbage plus doux lorsque l’on craint de fatiguer le sol. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser cette eau salée sur le potager, les massifs ou au pied des arbustes, au risque de brûler les plantes à conserver et de stériliser durablement le sol.

Pour que les mauvaises herbes ne reviennent presque plus

Sur le long terme, un jardinier britannique comme Alan Titchmarsh rappelle que « le meilleur moment pour s’en occuper, c’est maintenant. Je n’aime pas utiliser de désherbants. Je suis jardinier bio depuis 40 ans. Tout herbicide chimique est banni », a-t-il confié au Daily Express. Il intervient au début du printemps, quand le sol reste humide, pour déloger les racines en profondeur.

Une fois la terre nettoyée, il recommande de ne jamais la laisser nue et d’étaler 4 à 5 cm de paillage organique entre arbustes et vivaces. Ce tapis bloque la lumière pour les graines d’adventices et limite les arrosages. Dix minutes par semaine suffisent alors pour arracher les rares intruses, l’eau bouillante des casseroles venant seulement en renfort sur les surfaces dures.