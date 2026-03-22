«Je croyais bien faire» : cette erreur avec le marc de café abîme votre potager plus que vous ne le pensez

Vous pensiez chouchouter votre potager en répandant le marc de café au pied des légumes ? Ce geste écologique en apparence cache pourtant des effets moins idylliques.

Beaucoup de jardiniers ont pris l’habitude de vider le filtre de la cafetière au pied des légumes. Le geste semble idéal : recyclage, engrais naturel, barrière contre les limaces, tout en un. Puis, un jour, les semis lèvent mal, la terre croûte, des moisissures apparaissent en surface. Le doute s’installe.

Présenté partout comme allié incontournable, le marc de café n’a pourtant rien d’un produit miracle au potager. Sa composition, sa texture et même la caféine qu’il contient peuvent perturber l’équilibre du sol quand on l’utilise pur et en quantité. Derrière la bonne intention, ce réflexe peut finir par affaiblir les plantations.

Marc de café au potager : un faux engrais miracle

Le marc apporte un peu d’azote, de potassium, de phosphore et de magnésium. Ces nutriments restent trop peu concentrés et trop déséquilibrés pour remplacer un engrais complet ou un bon compost. Un engrais nourrit directement les plantes ; un amendement, lui, améliore surtout la structure de la terre. Le marc appartient clairement à cette seconde catégorie, et encore, seulement en appoint.

Autre point trompeur : son acidité. Après infusion, son pH se rapproche de la neutralité, mais des apports répétés toujours au même endroit finissent par acidifier la couche superficielle. Quelques plantes acidophiles, comme les hortensias ou les myrtilles, le supportent bien. Des légumes courants du potager, comme les tomates ou les salades, réagissent beaucoup moins bien et voient leur croissance ralentir.

Ce qui se passe vraiment dans le sol quand on en met trop

Sous sa texture fine, le marc concentre caféine et polyphénols, des substances de défense produites par le caféier. On parle d’effet allélopathique : ces composés peuvent freiner ou bloquer la germination de graines sensibles, par exemple celles de radis ou de cresson. À force d’en mettre, la vie microbienne se réduit, la biodiversité du sol recule au lieu de progresser.

Sa granulométrie très fine pose aussi problème. Disposé en couche, le marc se compacte et forme une croûte quasi imperméable, qui laisse mal passer l’air et l’eau. Pendant sa décomposition, il capte une partie de l’azote disponible, provoquant une faim d’azote : feuilles qui jaunissent, jeunes plants qui stagnent. Côté nuisibles, l’image de répulsif universel ne se vérifie pas toujours ; en conditions humides, le marc se décompose vite, moisit et peut même attirer davantage de visiteurs indésirables.

Comment utiliser le marc de café sans abîmer le potager

Plutôt que de le répandre pur sur les planches, mieux vaut réserver le marc de café au bac à compost. Les recommandations tournent autour de 10 à 15 % de la masse totale : petites quantités, bien mélangées à des déchets verts (tontes, épluchures) et bruns (feuilles, carton). Éviter les couches épaisses limite la formation de croûtes et garde un compost aéré.

Pour nourrir durablement le potager, des ressources gratuites bien plus efficaces existent : compost mûr issu des déchets de cuisine, feuilles mortes broyées, tontes de gazon en paillis fin, fumier bien décomposé, purins végétaux. Si une zone a déjà reçu beaucoup de marc, une pause s’impose : incorporation de compost, apport de paillis neutre (foin, paille) et observation des réactions du sol au fil des semaines.