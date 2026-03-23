Je n'utilise plus aucun traitement au verger : ces deux semis de mars ont sauvé ma récolte des pucerons

Au printemps, certains fruitiers croulent sous les pucerons tandis que d’autres n’ont plus besoin d’aucun traitement. Que changent vraiment ces capucines et soucis au verger semés en mars ?

Au printemps, les bourgeons des pommiers et des cerisiers gonflent, les premières abeilles tournent autour des fleurs… et les premières colonies de pucerons se réveillent. Beaucoup de jardiniers ressortent alors le pulvérisateur, enchaînent les traitements et croisent les doigts pour sauver la future récolte.

Certains ont pourtant rangé définitivement les bidons de produits. À la place, deux simples semis réalisés en mars au pied des arbres fruitiers tiennent le rôle de garde du corps naturel. En installant des capucines et soucis au verger, la gestion des ravageurs change de visage.

Capucines et soucis au verger : la fin du pulvérisateur au pied des fruitiers

Les traitements classiques vendus pour le verger promettent une éradication rapide, mais ils vident le porte-monnaie et fatiguent les arbres. La pulvérisation assèche l’environnement immédiat, détruit la petite faune utile et rend les fruitiers dépendants d’interventions toujours plus fréquentes. À l’inverse, le compagnonnage végétal s’appuie sur des plantes compagnes qui travaillent en continu, sans odeur chimique ni planning de traitements.

Dans ce rôle, la capucine agit comme une vraie plante martyre. Rampante, tendre, elle attire les pucerons noirs et verts qui abandonnent volontiers les jeunes pousses des pommiers ou des cerisiers pour s’installer sur ses tiges. Le souci officinal, lui, offre un pollen abondant et des fleurs très visibles qui servent de piste d’atterrissage aux auxiliaires comme les coccinelles et les syrphes. Une seule larve de coccinelle engloutit jusqu’à 150 pucerons par jour, ce qui transforme le pied de l’arbre en buffet régulé naturellement.

Comment semer capucines et soucis en mars autour des arbres fruitiers

Pour que ce duo fonctionne, la période compte. L’idéal est d’attendre que le sol atteigne environ 8 °C à 5 centimètres de profondeur, mesurés avec un thermomètre de sol. En dessous, les graines risquent de pourrir ou de rester en dormance. Une fois ce seuil atteint, on dégage un cercle d’environ 60 centimètres autour du tronc, on désépaissit l’herbe, puis on aère simplement la première couche de terre avec une griffe. Quelques poignées de compost mûr suffisent à nourrir la future floraison, sans retourner profondément pour ne pas blesser les racines superficielles.

Le semis se fait en poquets tout autour de l’arbre. Tous les 20 centimètres, on alterne trois graines de capucine et trois graines de souci, enterrées très légèrement – autour de 0,5 à 1 centimètre – puis recouvertes d’une fine couche de terreau léger. Un tassement délicat à la main ou avec le dos du râteau assure un bon contact avec la terre. Un arrosage de départ d’environ 10 litres par mètre carré, en jet très doux, réveille les graines. En cas de risque de gelée annoncée sous -2 °C, un voile d’hivernage P17 posé pour la nuit protège la levée.

Un verger sans traitement : ce qui se passe après ces deux semis

Quelques semaines plus tard, le pied des fruitiers se couvre de feuilles rondes de capucines et de pompons orange ou jaunes de soucis. Les premières invasions se concentrent sur les tiges de capucines, pendant que les coccinelles adultes et les syrphes arrivent pour pondre. Le ballet commence, presque silencieux, et les colonies de pucerons fondent sans que personne ne sorte le pulvérisateur.

Les jeunes feuilles des arbres restent peu déformées, le feuillage gagne en densité et le sol s’enrichit saison après saison. En laissant quelques plantes monter en graines, capucines et soucis se ressèment souvent d’eux-mêmes, ce qui installe peu à peu un véritable verger sans traitement. Les week-ends ne se passent plus à traiter, mais à observer un écosystème qui se défend tout seul.