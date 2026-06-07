Laurier-cerise : ces points blancs sous les feuilles peuvent tuer votre haie en 7 jours, ce mélange naturel la protège

De minuscules points blancs sous les feuilles du laurier peuvent vider une haie entière de sa sève en moins d’une semaine. Comment un simple geste, naturel et à moins de 5 €, peut tout changer ?

Début juin, la haie de laurier-cerise semble en pleine forme, dense et bien verte. Puis, en retournant une feuille, on aperçoit quelques minuscules grains blancs, comme de la poussière de coton collée sous le feuillage. Rien d’inquiétant en apparence… et pourtant, c’est là que tout peut basculer pour votre écran de verdure.

Car ces discrets points blancs sous les feuilles du laurier sont en réalité des cochenilles farineuses qui vident la plante de sa sève. Sur un laurier-cerise ‘Rotundifolia’, très touffu, l’attaque se propage vite : en moins d’une semaine, des pans entiers de haie ont jauni, bruni, parfois séché. Comment les repérer et agir à temps sans produits chimiques agressifs ?

Reconnaître ces points blancs qui étouffent le laurier

Vu de près, les amas ressemblent à de petites touffes de ouate bien fixées sur l’envers des feuilles et le long des nervures. Écrasée entre deux doigts, la matière s’étale comme de la farine : signe typique des cochenilles farineuses, insectes piqueurs-suceurs cachés dans les zones les plus abritées de la haie.

Leur festin laisse vite des traces : les feuilles proches jaunissent, se recroquevillent, certaines pousses sèchent comme brûlées. Puis le feuillage devient collant, se couvre d’un dépôt noir de suie, et des trous apparaissent dans ce qui était un rideau vert bien dense.

Les réflexes qui font la différence dans les 5 premiers jours

Nous avons déjà pris ces taches blanches pour du calcaire, du pollen ou un reste de sève séchée, en se disant que cela finirait par disparaître. Cette attente a coûté cher à plus d’une haie : au début, isoler un laurier en pot ou baliser la portion atteinte suffisait à freiner l’invasion.

Dès que l’on remarque des points blancs sous les feuilles du laurier, il faut réagir vite, mais en douceur. Un rinçage au jet doux fait tomber une partie des parasites, puis le jardinier prépare un pulvérisateur de savon noir plutôt que de sortir un insecticide chimique qui tuerait aussi les auxiliaires du jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût du traitement moins de 5 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le savon noir fragilise la carapace cireuse des cochenilles et les étouffe, tandis que l’huile aide le mélange à adhérer sous les feuilles, exactement là où elles se cachent. 💡 Le petit plus : Écrire la date du premier traitement sur le pulvérisateur pour penser au second à J+5. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser un mélange trop concentré en plein soleil brûle le feuillage et affaiblit encore la haie.

Le protocole au savon noir pour sauver et protéger la haie

Pour traiter, on dilue 1 litre d’eau tiède avec 2 cuillères à soupe de savon noir liquide pur et 1 cuillère à café d’huile de colza. Par temps couvert ou le soir, le mélange est pulvérisé sous les feuilles, puis sur le dessus et les jeunes tiges, jusqu’à bien les enrober.

Cinq jours plus tard, une seconde pulvérisation casse le cycle des œufs restants et la haie retrouve peu à peu son feuillage. D’ailleurs, une habitude simple protège : au printemps et en été, retourner chaque semaine quelques feuilles à l’intérieur de la haie pour guetter le moindre retour de ces points blancs.