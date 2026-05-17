Laurier-rose : cette méthode de bouturage gratuite pour une haie XXL et jusqu’à 300 € d’économies

Au printemps, quelques tiges bien choisies suffisent à transformer un simple laurier-rose en future haie fleurie le long du jardin. Comment profiter de cette méthode gratuite avant que la bonne fenêtre ne se referme ?

Un seul laurier-rose au coin de la terrasse suffit à donner un air de vacances au jardin. Mais quand vient l’envie de border toute la propriété avec ces fleurs généreuses, le passage en jardinerie fait vite tourner la tête : chaque pot s’ajoute au panier et le budget haie explose.

Bonne nouvelle : le laurier-rose est l’un des arbustes qui se multiplient le plus facilement par bouturage. À la bonne période, quelques tiges coupées sur un sujet déjà installé suffisent pour obtenir, en quelques mois, une future haie dense, fleurie… et totalement gratuite.

Pourquoi bouturer le laurier-rose pour faire sa haie ?

En bouturant un laurier-rose, on clone exactement l’arbuste que l’on aime déjà : même couleur, même générosité de floraison, même résistance à la sécheresse. Cet arbuste méditerranéen supporte très bien la coupe, et ses tiges semi-ligneuses émettent volontiers de nouvelles racines si on les installe dans les bonnes conditions.

Côté budget, l’intérêt est immédiat. Pour une haie de lauriers-roses opaque, on compte un plant tous les 80 à 100 centimètres ; sur 10 mètres, il faut donc 10 à 12 arbustes. En les obtenant par boutures prélevées sur un seul pied mère, cette haie qui aurait coûté des centaines d’euros devient gratuite.

Quand et comment prélever les boutures de laurier-rose ?

Nous avons tous déjà remis au lendemain une taille de printemps… et raté la bonne fenêtre pour multiplier nos arbustes. Pour bouturer un laurier-rose facilement, visez la période de mi-mai à fin juin, quand la sève circule à plein régime sans chaleur extrême. Avec des gants (toute la plante est toxique), prélevez sur un sujet sain des tiges semi-aoûtées : base déjà un peu brune et dure, extrémité verte. Coupez net sous un nœud des segments de 10 à 15 centimètres et retirez toutes les feuilles de la moitié inférieure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain jusqu’à 300 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sous cloche, l’humidité est forte sans noyer la base, propice à l’enracinement du laurier-rose sur tige semi-aoûtée. 💡 Le petit plus : Numérotez les pots pour garder les boutures les plus vigoureuses pour la haie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Exposer les pots au soleil brûlant sur une soucoupe d’eau stagnante.

Mettre les boutures à l’étouffée et préparer la future haie

Pour un bouturage à l’étouffée réussi, remplissez de petits godets percés d’un mélange très drainant, moitié terreau, moitié sable de rivière. Avec un crayon, faites un trou, enfoncez la base de chaque tige sur un tiers de sa hauteur, tassez puis arrosez. Couvrez chaque pot d’une demi-bouteille transparente ou d’un sac plastique, et placez à l’ombre lumineuse : en gardant le substrat frais mais non détrempé, des racines apparaissent en quatre à six semaines.

Quand les boutures opposent une légère résistance et portent de nouvelles feuilles, retirez la cloche. Laissez-les quelques jours à mi-ombre, puis plantez-les en pleine terre à l’automne ou au printemps, espacées de 80 à 100 centimètres. Bien arrosée les deux premières années, la haie atteint souvent 1,5 à 2 mètres en deux ou trois saisons.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Laurier rose, cette règle d’or souvent oubliée avant avril garantit une floraison sublime cet été»