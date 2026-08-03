Légumes du potager : cette erreur au frigo gâche leur goût, le tri simple à faire dès la récolte change tout

Chaque été, les cagettes débordent et les légumes du potager filent d’office au frigo. Et si ce réflexe abîmait en silence une partie de vos récoltes ?

Une cagette de légumes du potager, la chaleur qui monte dans la cuisine… et le même réflexe chaque été : tout filer au frigo pour « garder au frais ». Le bac à légumes se remplit de tomates, courgettes, haricots, parfois jusqu’à ne plus fermer.

En réalité, le réfrigérateur est froid mais aussi très humide, et beaucoup de légumes du potager n’aiment pas du tout cette ambiance. Leur chair a ramolli, a pris une texture aqueuse ou farineuse, leurs parfums se sont envolés. Pour éviter le gaspillage sans sacrifier le goût, un tri simple change tout.

Frigo ou pas : tous les légumes ne réagissent pas pareil au froid

Le frigo ralentit bien les microbes et a souvent prolongé la vie de nos salades flétries. Mais il a aussi abîmé des tomates cueillies à point, des courgettes devenues molles, des pommes de terre dont le goût a changé. Ce froid intense, combiné à l’humidité, a favorisé moisissures et perte d’arômes.

On gagne à raisonner par familles de légumes plutôt que tout mélanger :

Légumes-feuilles (salades, épinards, blettes) : adorent le frais et l’humidité du bac à légumes.

(salades, épinards, blettes) : adorent le frais et l’humidité du bac à légumes. Légumes-fruits (tomates, courgettes, aubergines, poivrons, concombres) : préfèrent l’air ambiant, à l’ombre.

Racines et tubercules (carottes, navets, pommes de terre) : aiment le frais sec d’une cave ou d’un cellier.

Bulbes (oignons, ail, échalotes) : demandent un endroit sec, aéré, jamais au frigo.

Nous avons tous déjà tout mis au frigo : les bons réflexes à adopter

Nous avons tous déjà rempli le frigo « au cas où », puis jeté des légumes flétris. À la récolte, on fait trois tas en quelques minutes : salades, choux, haricots et petits pois vont au bac à légumes dans des sachets papier ou une boîte ; tomates, courgettes, aubergines et poivrons restent en saladier, à température ambiante mais hors soleil ; pommes de terre, carottes, navets, oignons et ail partent dans une cagette, dans une pièce fraîche et sombre. On a simplement brossé ou essuyé la terre, puis bien séché ce qui a été lavé pour éviter l’excès d’humidité au frigo.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gaspillage évité récoltes mieux utilisées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Chaque famille de légumes est rangée dans la bonne zone : froid humide pour les feuilles, frais sec pour les racines, température ambiante pour les légumes-fruits. On limite ainsi chocs thermiques, excès d’eau et pourrissement prématuré. 💡 Le petit plus : garder une petite corbeille de tomates et courgettes sur le plan de travail pour la cuisine du quotidien, et réserver le frigo aux feuilles vraiment fragiles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplir le frigo de tomates, pommes de terre, oignons, ail et courges entières : ils y perdent saveur et texture, et certains pourrissent plus vite dans un bac humide.

Légumier, cave et frigo du désert : les alliés sans électricité

Avant les frigos, le légumier a longtemps servi à garder les récoltes. Cette petite armoire en bois et grillage protège des insectes tout en laissant l’air circuler. Placée dans une cave, un garage ou un cellier frais et sombre, elle accueille parfaitement pommes de terre, oignons, ail, courges et légumes racines pendant des semaines.

En cas de canicule ou de coupure de courant, le frigo du désert a déjà sauvé bien des paniers de légumes : deux pots en terre cuite emboîtés, du sable mouillé entre les parois, un linge humide par-dessus. L’eau qui s’évapore fait baisser la température jusqu’à une dizaine de degrés de moins que l’air ambiant. À l’ombre, dans un endroit sec et ventilé, il garde quelques jours de plus légumes du potager entiers, fruits non entamés et herbes aromatiques, quand le frigo a été mis hors jeu.