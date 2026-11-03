Les élagueurs n'en peuvent plus de le répéter : un cerisier mort gardé deux hivers pour les oiseaux finit toujours chez le voisin

Au fond d’un jardin, un cerisier mort chargé de mangeoires menace la clôture du voisin lors d’une nuit de vent. Entre élagueurs, assureurs et juges, ce décor banal peut soudain coûter très cher.

La scène est banale : au fond du jardin, un cerisier mort depuis deux étés porte encore les mangeoires des mésanges, juste devant la clôture et l’abri léger du voisin. Une nuit de vent, le tronc cède… mais pas du bon côté.

Nous avons tous déjà gardé un arbre sec « pour les oiseaux », persuadés qu’il tiendra bien encore un hiver. Pour un élagueur, un expert d’assurance, puis un juge, ce tronc nu n’est plus un décor romantique mais un risque évident au‑dessus des biens du voisin.

Un cerisier mort près de la clôture : bombe à vent et à procès

Un fruitier qui ne reverdit plus, branches grises et cassantes, paraît inoffensif tant qu’il reste debout. En réalité, son bois sec devient très cassant alors que la prise au vent de la couronne reste la même. Ajoutez le poids des mangeoires : la prochaine rafale n’a pas besoin d’être exceptionnelle pour le casser, généralement dans l’axe le plus dégagé… souvent celui de la clôture et de l’abri voisin.

Quand le tronc cède : qui paye vraiment les dégâts ?

En France, tout contrat habitation qui couvre l’incendie couvre aussi les dégâts du vent liés aux tempêtes : c’est la garantie tempête. Mais la loi ne fixe aucun seuil ; chaque assureur définit la tempête dans ses conditions, par exemple avec des rafales au‑delà de 100 km/h ou des dégâts multiples dans le quartier. Si la chute du cerisier correspond à cette définition, l’assureur du voisin indemnise son abri, puis peut se retourner contre vous si l’arbre mort représentait un danger évident. Si l’épisode de vent n’est pas reconnu comme tempête, l’article 1242 du Code civil s’applique et le propriétaire de l’arbre est présumé responsable. Un tronc sec depuis deux étés, des mangeoires remplies chaque semaine… difficile de soutenir qu’on n’avait rien vu.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de litige -80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En faisant abattre le cerisier mort près de la clôture, en dessouchant et en déplaçant les mangeoires sur un support stable, on supprime un risque visible de chute et on montre sa vigilance aux assureurs. 💡 Le petit plus : Demander à l’élagueur un devis détaillé puis conserver facture datée et photos de l’arbre avant et après travaux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le tronc mort servir de poteau à mangeoires juste au‑dessus de la clôture en se répétant qu' »il a toujours tenu ».

Les bons réflexes au jardin avant que le cerisier ne tombe chez le voisin

Pour un jardin serein, les élagueurs conseillent d’anticiper dès que le cerisier dépérit : grosses branches qui sèchent, feuilles qui restent marron sur l’arbre, cavités dans le tronc. Un professionnel décidera s’il faut le démonter par morceaux ou l’abattre d’un seul tenant et inspectera la souche : des touffes de champignons couleur miel peuvent révéler de l’armillaire, dont les cordons noirs progressent jusqu’à un mètre par an vers troènes et autres fruitiers, parfois chez le voisin dans un rayon de 30 m.