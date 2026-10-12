Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : dès 5 °C la nuit en octobre, ce réflexe sauve tomates et basilic bien avant le gel

En France, dès que les nuits frôlent les 5 °C, maraîchers et jardiniers amateurs savent que tomates et basilic jouent leur saison. Leur geste discret du soir fait souvent gagner plusieurs semaines de récolte.

Chaque automne, la scène se répète : un coup d’œil au thermomètre avant d’éteindre la lumière, et les maraîchers filent au potager. Quand la nuit promet 5 °C, leur programme change ; ce rituel discret décide du sort des dernières tomates et du basilic.

Le froid ne prévient pas toujours par une gelée blanche. Bien avant, ces plantes de climat chaud commencent à souffrir, parfois en une seule nuit. Les professionnels le savent et agissent dès 5 °C annoncés ; comprendre leur geste aide à sauver les dernières récoltes.

Pourquoi le seuil des 5 °C la nuit change tout pour tomates et basilic

Selon Pause Maison (Ouest‑France), « En dessous de 5 °C, les plantes de climat chaud comme la tomate ou le basilic subissent un stress thermique qui peut endommager irréversiblement leurs cellules. » Le métabolisme ralentit, les tissus gorgés d’eau deviennent fragiles, la plante s’épuise.

Le basilic, originaire de zones tropicales, a peu de marge : il jaunit puis noircit dès que les nuits fraîchissent. Les tomates tiennent un peu mieux, mais meurent autour de 0–2 °C. En France intérieure, cette zone de danger commence souvent vers la mi‑octobre, plus tard sur le littoral.

Le réflexe des maraîchers : couvrir ou rentrer les plants avant de se coucher

Nous avons tous déjà attendu la « première gelée » pour réagir… alors que les maraîchers dégainent beaucoup plus tôt. Dès que la météo annonce 5 °C la nuit, ils posent un voile d’hivernage sur les tomates en pleine terre, ou rentrent les pots et jardinières à l’abri d’une fenêtre, d’une véranda ou d’un garage lumineux.

Leur décision tient en quelques questions simples, à se poser en fin d’après‑midi :

Nuit annoncée à 5 °C ? → on protège.

Tomates en pleine terre ? → voile sur arceaux.

Basilic ou tomates en pot ? → on rentre dedans.

Plusieurs nuits froides prévues ? → protection répétée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Confort pour les plants Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le voile d’hivernage garde quelques degrés de chaleur autour des feuilles, tandis que la rentrée des pots les met à l’abri du vent froid et des chutes brutales de température. 💡 Le petit plus : Préparer à l’avance pinces, arceaux et housses dans un seul bac de rangement permet de protéger tout le monde en quelques gestes avant d’aller se coucher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre la première gelée visible : les dégâts commencent déjà sous 5 °C, et les plants ne repartent plus quand les tissus ont noirci.

Les erreurs à éviter et les bons réflexes pour prolonger la saison

Première erreur fréquente : laisser le voile en permanence. Les pros le retirent dès que le soleil réchauffe l’air, pour éviter la condensation et les maladies sur des plantes déjà fragilisées. Deuxième piège, tout aussi courant : attendre la gelée blanche ou les feuilles noircies avant d’intervenir.

Les maraîchers ont aussi quelques réflexes simples. Arroser modérément avant une nuit froide pour que le sol garde mieux la chaleur, pailler le pied des tomates sur 5 à 10 cm, regrouper les pots contre un mur abrité, récolter les fruits déjà mûrs avant chaque vague de froid annoncé.