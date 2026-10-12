Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : cet oubli de fin d'été est l'unique raison pour laquelle le fenouil devient dur et amer

Vos bulbes de fenouil finissent amers malgré des soins appliqués au potager ? Un simple geste oublié en fin de croissance pourrait tout changer en cuisine.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Foeniculum vulgare var. dulce 🌸 Nom courant Fenouil de Florence, fenouil bulbeux 📏 Dimensions 40 à 60 cm de haut x 20 à 30 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -4 °C pour les bulbes bien formés 🍂 Feuillage Caduc, finement découpé, très aromatique

Qui n’a jamais dressé un joli plat de fenouil rôti pour finalement grimacer à la première bouchée, tant le goût est devenu agressif et amer ? On a semé à la bonne date, on s’est appliqué à arroser… et pourtant, ce légume au parfum d’anis vire parfois au cauchemar dans l’assiette.

La plupart du temps, le problème ne vient ni de la variété ni de la recette, mais d’un oubli au potager. Le fenouil de Florence cache en effet un secret de culture que les maraîchers n’ont jamais laissé de côté : un petit travail de terre durant la croissance, décisif pour le goût. C’est ce geste-là que beaucoup ont zappé cette année.

Pourquoi votre fenouil devient-il amer avant même la récolte ?

Le bulbe du fenouil est une base de tiges qui a gonflé à la surface du sol. Quand cette partie reste exposée au soleil, elle verdit comme une salade laissée dehors. La plante se défend alors en produisant davantage de substances amères, sa chair se fait plus fibreuse, et la douceur anisée est écrasée par une saveur qui “pique” le palais.

Autre détail qui a souvent gâché des récoltes : un sol lourd, tassé, ou des arrosages en montagnes russes. Le fenouil stressé a eu tendance à filer en hauteur, à monter en graines, au lieu de se concentrer sur un bulbe bien rond. Résultat, même récolté jeune, le fenouil amer se retrouve dur, nerveux et très corsé.

Le geste que l’on oublie : butter le fenouil au bon moment

Pour couper court à cette amertume, les pros ont un réflexe simple : ils vont butter le fenouil dès que le bulbe a atteint à peu près la taille d’un œuf, en fin d’été ou tout début d’automne. L’idée est de le cacher partiellement à la lumière, comme on le fait avec les poireaux pour les blanchir.

Ameublir une terre fine autour du pied, sans cailloux ni grosses mottes.

Ramener la terre contre le bulbe sur environ un tiers de sa hauteur.

Arroser modérément pour que la butte tienne sans détremper le sol.

Revenir 10 jours plus tard pour remonter encore un peu, jusqu’à 10–15 cm.

Nous avons tous déjà reporté ce petit travail, puis butté trop tard, quand les bulbes étaient énormes et déjà verdâtres. À ce stade, l’amertume s’est installée dans les tissus, et le geste ne fait plus de miracle. Même erreur avec l’excès d’eau après buttage : la terre s’est affaissée, a re-découvert le bulbe, ou a provoqué des débuts de pourriture.

Pour un fenouil doux chaque année : réflexes de récolte et plan B

Une fois le dernier buttage fait, il faut laisser le temps au bulbe de blanchir. Attendre 10 à 15 jours avant l’arrachage a permis aux jardiniers d’obtenir une chair bien pâle, serrée et fondante. Récolter par temps sec, couper les tiges au-dessus du bulbe, puis rentrer les fenouils avant les grosses gelées garde tout ce moelleux.

Si cette année les bulbes sont déjà trop marqués, rien n’est perdu en cuisine. Les quartiers de fenouil ont été blanchis quelques minutes à l’eau bouillante salée, puis longuement mijotés avec huile d’olive, agrumes ou un filet de miel ; l’amertume s’est alors adoucie. Mais pour retrouver un vrai fenouil doux, la différence se jouera au jardin, au moment de ce buttage d’automne qu’il vaut mieux ne plus oublier.