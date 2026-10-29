Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : semer les fèves en novembre malgré le gel assure une récolte record dès le mois de mai

Alors que beaucoup rangent leurs outils dès les premières gelées, certains maraîchers continuent de semer les fèves en novembre partout en France. Que savent-ils encore des hivers que nos grands-parents n’avaient jamais oubliés ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Vicia faba 🌸 Nom courant Fève, fève potagère 📏 Dimensions 0,6 à 1,2 m de hauteur x 20 à 30 cm d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil ou légère mi-ombre, emplacement abrité du vent ❄️ Rusticité Jeunes plants endurcis jusqu’à environ -6 à -8 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc

Dans les carnets de nos grands-parents, novembre n’était pas un mois mort au potager : on y traçait encore des sillons serrés pour les fèves, même quand le givre blanchissait la terre. Aujourd’hui, beaucoup ont rangé la binette dès les premières gelées, persuadés que ces semences ne supportent pas le froid.

Or les maraîchers qui ont gardé ce réflexe jurent que leurs rangs de novembre ont donné une avance nette et des récoltes plus généreuses que ceux semés en mars. Entre traditions paysannes et fiches techniques modernes, la fève n’a pas fini de surprendre : pourquoi ce semis de novembre fonctionne-t-il si bien, gel ou pas ?

Pourquoi les anciens avaient raison avec leurs fèves de novembre

Longtemps, les paysans ont observé sans le formuler que Vicia faba aime la fraîcheur. Un vieux dicton rapporte : « à la Sainte‑Cécile tu sèmes une fève, tu en récoltes mille », relève le site Gerbeaud. La Société nationale d’horticulture de France rappelle que dans le Midi et le Sud‑Ouest, on a semé la fève dès octobre, alors qu’ailleurs elle était installée en février‑mars. Partout, l’objectif restait le même : lui faire passer l’hiver en place.

Avec le recul agronomique, on comprend ce choix : la fève est une légumineuse fixatrice d’azote qui aime installer sa racine pivot. Semée à l’automne, elle a développé une racine profonde avant les grands froids, s’est endurcie au gel et a profité du passage au froid (vernalisation) pour préparer sa floraison. Des essais récents ont montré jusqu’à cinq semaines d’avance et davantage de gousses par pied.

Peut-on encore semer des fèves en novembre, même s’il gèle ?

Les maraîchers interrogés par la presse spécialisée rappellent que tant que le sol n’est pas gelé en profondeur, le semis reste possible. En climat océanique ou méditerranéen – Bretagne, façade atlantique, Sud‑Ouest, pourtour méditerranéen – les rangs de fèves se sont souvent tracés jusqu’à fin novembre, sans autre protection qu’un léger paillage.

Dans les régions plus froides du Nord, de l’Est et en altitude, les anciens ont souvent arrêté vers la Toussaint ; aujourd’hui, une règle simple aide à décider :

Si la parcelle est abritée et bien ressuyée, un semis début novembre reste encore jouable.

Si la terre est détrempée ou gèle plusieurs jours de suite, mieux vaut viser février‑mars.

Objectif des anciens : des plants trapus portant 4 à 6 feuilles autour de Noël, pas de tiges démesurées.

Les gestes qui font vraiment la différence au printemps

Pour un rang de fèves de novembre qui tiendra l’hiver, le geste compte. Les graines sont placées à 4–5 cm de profondeur, espacées de 15 à 20 cm, sur des lignes distantes de 40 à 50 cm. Le sol a été simplement émietté, sans fumier frais, puis couvert de quelques centimètres de feuilles mortes.

Au fil de l’hiver, la plante a travaillé discrètement : ses racines ont formé des nodosités de bactéries qui fixent l’azote de l’air, enrichissant le sol pour la culture suivante. Au printemps, un léger buttage, quelques tuteurs et le pincement des têtes limitent le puceron noir et concentrent l’énergie sur les gousses.