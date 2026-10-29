Les maraîchers ne jettent jamais les pommes tombées au sol en septembre : ce geste en 10 jours les transforme en engrais puissant au potager

Sous les pommiers, les maraîchers ne voient pas un gâchis de fruits tombés, mais une réserve d’engrais naturel. Leur méthode pour booster un simple potager tient en quelques gestes précis.

Au pied des pommiers, le même décor chaque automne : une mosaïque de fruits cabossés qui donne l’impression d’un immense gâchis. On hésite entre tout laisser aux guêpes ou remplir la brouette pour la déchetterie, avec un léger pincement au cœur.

Les maraîchers, eux, regardent ces chutes avec un tout autre œil : pour eux, ces pommes sont un stock d’engrais gratuit, parfaitement adapté au potager. En s’inspirant de leurs gestes, il devient possible de transformer ce tapis de fruits en carburant pour un sol plus vivant.

Pourquoi les pommes tombées peuvent nourrir le potager

Avant la récolte, le pommier laisse souvent tomber une partie de ses fruits. Un coup de vent, trop d’eau ou un manque d’arrosage… et l’arbre allège ses branches pour concentrer son énergie sur les plus belles pommes. Celles au sol restent pourtant riches en sucres et en minéraux, tout ce dont le sol raffole.

Laisser ce tapis pourrir n’est pourtant pas sans conséquence. Des pommes très abîmées deviennent de véritables nids à maladies : moniliose avec fruits bruns et cercles blancs, tavelure, sans oublier le carpocapse, ce fameux « ver de la pomme » qui hiverne dedans. Les maraîchers ramassent donc tous les deux à trois jours, puis trient avant de penser engrais.

Le geste de pro : un engrais liquide aux pommes tombées

Nous avons tous déjà rempli un seau de pommes cabossées en nous demandant quoi en faire. La première étape façon maraîcher, c’est le tri : on garde les fruits juste meurtris, fermes, sans moisissure blanche ou grise, ni odeur aigre. Ceux qui sont vraiment pourris, momifiés ou criblés de trous partent plutôt vers la collecte de biodéchets ou un compost chaud brûlant, autour de 55 à 65 °C.

Pour préparer l’engrais liquide aux pommes tombées, il suffit d’une simple fermentation. Dans un grand seau, on met 2 à 5 kg de pommes grossièrement coupées, puis 10 litres d’eau de pluie ou non chlorée. On couvre sans fermer hermétiquement et on remue une fois par jour. Au bout de 7 à 10 jours, on a obtenu un jus brun que l’on filtre puis dilue : 1 litre pour 10 litres d’eau, à arroser au pied des légumes d’automne, des petits fruits et du gazon fatigué.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie d’engrais 10 à 40 € / saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les pommes tombées concentrent sucres, minéraux et acides organiques. La fermentation transforme rapidement ces éléments en nutriments solubles qui réveillent la vie microbienne du sol et stimulent les racines, comme un coup de fouet doux mais efficace. 💡 Le petit plus : utiliser la pulpe filtrée au compost, bien recouverte de feuilles ou de paille, pour booster encore la qualité de l’humus du potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre des pommes très malades ou momifiées dans un macérat ou un compost froid au pied du pommier, au risque de multiplier les champignons et ravageurs pour l’année suivante.

Faire durer l’effet au potager : compost et routine de maraîcher

Une fois le jus utilisé, la pulpe de pommes rejoint le compost, où elle joue les matières « vertes » riches en sucres. On la couvre de feuilles, paille ou carton pour limiter les odeurs, puis on aère régulièrement le tas. Certains enfouissent aussi quelques morceaux à 10–15 cm de profondeur avant les cultures gourmandes : le sol se relâche et les légumes repartent franchement.