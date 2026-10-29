Il a gaulé les branches du châtaignier voisin qui dépassaient chez lui un dimanche d'octobre : ce plein seau ne lui appartenait pas

Un dimanche d’octobre, un voisin gaulait les branches d’un châtaignier débordant sur son jardin, persuadé que les fruits lui revenaient. La loi sur les fruits de l’arbre du voisin ne voit pourtant pas cette scène d’automne du même œil.

Dimanche d’octobre, pelouse encore humide, odeur de feuilles… Le voisin a attrapé sa gaule, donné quelques coups dans les branches du châtaignier qui débordaient au-dessus de son jardin, et rempli un seau de châtaignes en dix minutes. Geste de jardinier, presque de glanage, que beaucoup feraient sans réfléchir.

Sauf que juridiquement, ce seau bien plein ne lui appartenait pas. Entre ce qui tombe tout seul et ce que l’on fait tomber, la loi trace une frontière nette. Et c’est précisément là que se joue la question des fruits de l’arbre du voisin.

Une scène si familière… que le Code civil vient bousculer

Quand un châtaignier, un noyer ou un pommier avancent chez soi, l’idée paraît logique : « ce qui dépasse chez moi est à moi ». Le tronc est chez le voisin, mais les branches survolent le jardin, les bogues piquent la pelouse, les enfants ramassent déjà les marrons… Alors pourquoi ne pas aider la nature avec une gaule ou un bon coup de secousse ?

Le Code civil en décide autrement. L’article 673 autorise à exiger du voisin qu’il coupe les branches qui avancent, mais ne donne aucun droit de les secouer pour en faire tomber les fruits. Comme le rappelle Pause Maison, « Une châtaigne gaulée reste une châtaigne du voisin. »

Fruits tombés naturellement, fruits gaulés : ce que la loi autorise vraiment

L’article 673 pose une règle simple : les fruits qui tombent naturellement des branches qui surplombent votre terrain deviennent les vôtres. Vent d’automne, pluie, bogue qui s’ouvre à maturité… Tout ce qui est au sol chez vous, sans intervention, peut être ramassé, dégusté, offert, voire vendu. La même logique vaut pour les feuilles mortes qui envahissent la terrasse.

Dès qu’un geste humain intervient, tout change. Secouer la branche, tirer dessus ou utiliser une gaule, c’est cueillir. Pause Maison résume : « Le fruit gaulé n’est pas tombé, il a été arraché. » Dans ce cas, la châtaigne reste la propriété du voisin et s’emparer du seau rempli correspond à la définition du vol, passible en théorie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, même si les litiges se terminent le plus souvent par une simple demande de restitution.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité de voisinage Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Attendre que les fruits tombent tout seuls et demander au voisin d’élaguer s’appuie sur l’article 673 du Code civil : vous profitez légalement des châtaignes au sol, sans prendre le risque du vol ni toucher à un arbre qui ne vous appartient pas. 💡 Le petit plus : proposer de partager une partie de la récolte en échange d’un élagage régulier transforme vite une source de tension en rituel d’automne convivial. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : gauler les branches ou couper soi-même celles du voisin en pensant être chez soi : ces gestes peuvent être qualifiés de vol ou de dégradation et envenimer durablement les relations.

Attendre la chute, écrire plutôt que gauler : les bons réflexes

Nous avons tous déjà levé les yeux vers ces branches qui assombrissent la terrasse ou laissent tomber des bogues sur le toboggan. Le réflexe le plus sûr ne passe ni par la tronçonneuse ni par la gaule, mais par le dialogue. Un mot au voisin, parfois accompagné d’un panier de châtaignes tombées naturellement, suffit souvent à obtenir une autorisation de cueillette ou un élagage partagé.

Si les branches gênent vraiment, la loi est de votre côté : un courrier recommandé en rappelant l’article 673 peut contraindre le propriétaire à faire couper, à ses frais. En attendant, la voie tranquille consiste à ramasser chaque matin ce que l’arbre a laissé au sol chez vous, avec gants épais, chaussures fermées et un seul credo pour l’automne prochain : ce qui tombe tout seul est à vous, le reste se négocie.