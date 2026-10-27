Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : le schisandra surpasse la glycine en offrant des fruits comestibles dès septembre

Venue d’Asie, schisandra chinensis est une liane grimpante qui transforme murs et pergolas français en rideau de feuillage et grappes rouges à l’automne. Rare au jardin, cette baie aux cinq saveurs intrigue par son charme, sa rusticité et un potentiel bien-être encore méconnu.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Schisandra chinensis 🌸 Nom courant schisandra de Chine, baie aux cinq saveurs 📏 Dimensions 8 à 12 m de hauteur x 2,5 à 4 m d’étalement ☀️ Exposition Mi-ombre ou soleil non brûlant ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Un grillage nu, une façade un peu triste… et si, à la place, on imaginait un rideau de feuillage brillant, ponctué de grappes de baies rouges à l’automne ? Cette liane venue d’Extrême-Orient reste encore confidentielle dans nos jardins, alors qu’elle a tout pour jouer les vedettes au même titre qu’une glycine ou une clématite.

Son nom scientifique, Schisandra chinensis, cache une plante de bien-être chouchoute des médecines d’Asie, surnommée chez nous baie aux cinq saveurs. Grimpante, décorative, comestible et rustique, elle a déjà conquis de nombreux jardiniers curieux. Et si c’était la prochaine “pépite” de votre pergola ?

Schisandra chinensis, la liane bien-être qui change un mur

Originaire du nord de la Chine, de Corée et du Japon, cette plante grimpante s’enroule naturellement autour de son support et peut atteindre 8 à 12 m de hauteur pour 2,5 à 4 m d’étalement. Au printemps, son feuillage caduc vert brillant se déploie, suivi de petites fleurs crème à rose pâle, discrètes mais délicates. Puis, en fin d’été, les sujets femelles déjà pollinisés se parent de longues grappes de baies rouge vif, très graphiques, avant que les feuilles ne passent au jaune doré.

Dans un jardin français, le schisandra habille à merveille une pergola, une arche ou un treillage, qu’il a transformés en ruban végétal au fil des années. Sa rusticité d’environ -15 °C permet de l’installer dans la plupart de nos régions, hors zones méditerranéennes trop sèches, sans autre protection qu’un bon paillage sur les jeunes sujets.

Bien le planter : exposition douce et sol frais, la vraie clé

Nous avons tous déjà vu une grimpante qui végète parce qu’elle a été plantée au mauvais endroit. Le schisandra, lui, a adoré les expositions lumineuses mais douces : mur est ou ouest, ou ombre légère d’un grand arbre. Le sol idéal a été préparé profond, enrichi de compost pour devenir riche, humifère, frais mais bien drainé. À la plantation, hors gel, un trou deux fois plus large que la motte, le collet au niveau du sol, la plante légèrement inclinée vers le support et un arrosage copieux font vraiment la différence.

Les ratés viennent souvent des mêmes réflexes, faciles à corriger :

plein soleil brûlant qui dessèche le pied ;

terre lourde gorgée d’eau sans drainage ;

oubli du support ou d’un second pied pour la fructification.

Pour limiter les arrosages, un paillage épais a gardé le sol frais les deux ou trois premières années. La taille reste légère, en fin d’hiver, pour supprimer le bois mort et contenir les tiges trop envahissantes.

Des grappes rouges pour la cuisine, les oiseaux… et un peu plus

Les baies mûrissent de septembre à octobre, rassemblées en chapelets écarlates très décoratifs. Comestibles, elles se consomment séchées, en infusion, en jus ou en sirop, avec ce goût si particulier de baie aux cinq saveurs, à la fois acidulé, sucré, légèrement amer et épicé. Elles nourrissent aussi mésanges et merles lorsque le jardin se vide de ressources, ce qui donne à la liane un vrai rôle pour la biodiversité. Dans les médecines traditionnelles d’Asie, ces fruits ont été utilisés comme tonique et pour le foie, mais pour tout usage thérapeutique, mieux vaut rester prudent et demander conseil à un professionnel, surtout avec des extraits concentrés pouvant interagir avec certains traitements. Bonne nouvelle pour les patientes et patients du jardin : le schisandra se marcotte et se bouture facilement, pour multiplier chez soi cette liane attachante.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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