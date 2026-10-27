Ma voisine pose un coing sur son buffet fin octobre, et ce n'est pas pour faire joli : son astuce embaume toute la maison pendant 3 semaines

Fin octobre, un coing posé sur un buffet de maison française embaume la pièce sans bougie ni spray. Derrière ce geste de grand-mère se cache une astuce parfumée et gourmande, remise au goût du jour.

Fin octobre, chez cette voisine toujours un peu en avance sur les saisons, un fruit jaune et bosselé trône sur le buffet entre deux cadres. Pas de bougie, pas de spray, et pourtant toute la pièce sent le miel et le verger. Ce coing tout simple intrigue : trop dur pour être croqué, pas vraiment décoratif, il semble posé là par hasard.

En réalité, elle perpétue un geste de grands-parents revenu à la mode avec le retour des intérieurs plus naturels et du jardinage éco-responsable. Poser un coing sur le buffet fin octobre permet de parfumer la maison pendant des semaines… avant de le transformer en douceurs maison. Comment s’y prendre sans mauvaises surprises ?

Un drôle de fruit jaune : le retour d’une astuce de grand-mère

Ce fruit un peu oublié, c’est le coing, issu du cognassier Cydonia oblonga. Dans les vergers familiaux, on le récoltait à l’automne puis on en gardait un sur le buffet ou dans l’armoire à linge : il finissait de mûrir en embaumant la maison et, disaient les anciens, dérangeait même les mites textiles.

Comment bien choisir et placer le coing sur le buffet

Aujourd’hui, beaucoup misent sur le cognassier Vranja, une variété des Balkans vendue en jardineries comme Botanic ou Jardiland, pour ses gros fruits très parfumés. On choisit un coing bien jaune, ferme, sans tache, on enlève le duvet avec un chiffon sec, puis on le pose sur une coupelle, dans une pièce tempérée, loin des radiateurs et du soleil direct. Ainsi, il diffuse son parfum fruité pendant deux à trois semaines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée du parfum 2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un coing Vranja bien mûr relâche peu à peu ses composés aromatiques à température ambiante ; sans chaleur ni flamme, le parfum se diffuse dans toute la pièce. 💡 Le petit plus : Un petit coing, posé sur une coupelle dans l’armoire, parfume délicatement le linge et dérange les mites textiles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Choisir un fruit vert ou abîmé, ou le placer près d’un radiateur : il pourrit, l’odeur tourne, les moucherons arrivent et le bois peut être taché.

Après le parfum, la gelée de coing anti-gaspi

Tant qu’il reste bien ferme et sain, le coing du buffet ne part pas à la poubelle. Sa chair, très riche en pectine surtout dans la peau et les pépins, se prête parfaitement à la préparation d’une gelée de coing maison : un gros fruit de type Vranja donne en général environ quatre pots de 500 grammes.

On le lave, on le coupe en morceaux sans l’éplucher, on couvre d’eau et on laisse frémir une trentaine de minutes, jusqu’à ce que la chair s’écrase. Le jus filtré cuit ensuite avec son poids de sucre jusqu’à prise en gelée. D’ailleurs, ce même coing pourra aussi finir en pâte de fruits, en compote pomme-coing ou en vin de coing traditionnel.

Sources Pleine Vie

«Ce nest pas pour faire joli pourquoi ma voisine pose toujours ce coing sur son buffet fin octobre»