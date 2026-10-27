Ma voisine pose un coing sur son buffet fin octobre, et ce n'est pas pour faire joli : son astuce embaume toute la maison pendant 3 semaines
Fin octobre, un coing posé sur un buffet de maison française embaume la pièce sans bougie ni spray. Derrière ce geste de grand-mère se cache une astuce parfumée et gourmande, remise au goût du jour.
Fin octobre, chez cette voisine toujours un peu en avance sur les saisons, un fruit jaune et bosselé trône sur le buffet entre deux cadres. Pas de bougie, pas de spray, et pourtant toute la pièce sent le miel et le verger. Ce coing tout simple intrigue : trop dur pour être croqué, pas vraiment décoratif, il semble posé là par hasard.
En réalité, elle perpétue un geste de grands-parents revenu à la mode avec le retour des intérieurs plus naturels et du jardinage éco-responsable. Poser un coing sur le buffet fin octobre permet de parfumer la maison pendant des semaines… avant de le transformer en douceurs maison. Comment s’y prendre sans mauvaises surprises ?
Un drôle de fruit jaune : le retour d’une astuce de grand-mère
Ce fruit un peu oublié, c’est le coing, issu du cognassier Cydonia oblonga. Dans les vergers familiaux, on le récoltait à l’automne puis on en gardait un sur le buffet ou dans l’armoire à linge : il finissait de mûrir en embaumant la maison et, disaient les anciens, dérangeait même les mites textiles.
Comment bien choisir et placer le coing sur le buffet
Aujourd’hui, beaucoup misent sur le cognassier Vranja, une variété des Balkans vendue en jardineries comme Botanic ou Jardiland, pour ses gros fruits très parfumés. On choisit un coing bien jaune, ferme, sans tache, on enlève le duvet avec un chiffon sec, puis on le pose sur une coupelle, dans une pièce tempérée, loin des radiateurs et du soleil direct. Ainsi, il diffuse son parfum fruité pendant deux à trois semaines.
Après le parfum, la gelée de coing anti-gaspi
Tant qu’il reste bien ferme et sain, le coing du buffet ne part pas à la poubelle. Sa chair, très riche en pectine surtout dans la peau et les pépins, se prête parfaitement à la préparation d’une gelée de coing maison : un gros fruit de type Vranja donne en général environ quatre pots de 500 grammes.
On le lave, on le coupe en morceaux sans l’éplucher, on couvre d’eau et on laisse frémir une trentaine de minutes, jusqu’à ce que la chair s’écrase. Le jus filtré cuit ensuite avec son poids de sucre jusqu’à prise en gelée. D’ailleurs, ce même coing pourra aussi finir en pâte de fruits, en compote pomme-coing ou en vin de coing traditionnel.
Sources
En bref
- 🍐 Fin octobre, une voisine pose un coing sur son buffet pour parfumer sa maison, relançant un geste de grand-mère très en vogue.
- 🌿 La variété de cognassier Vranja fournit de gros fruits très parfumés, parfaits posés en parfum d’ambiance naturel avant de passer en cuisine.
- 🥄 Ce coing du buffet finit souvent en gelée de coing ou douceurs anti-gaspi, transformant un simple parfum d’automne en petit trésor de verger.
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