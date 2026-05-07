Lessive gratuite : nos grands-parents utilisaient cette plante envahissante du jardin que vous arrachez sans le savoir

Avant les bidons du supermarché, nos aïeux lavaient leur linge grâce à une simple plante grimpante du jardin. Comment ce lierre envahissant peut encore remplacer votre lessive aujourd’hui ?

Dans beaucoup de maisons, les grands-parents faisaient des montagnes de linge sans jamais poser un bidon de lessive sur la machine. À la place, ils sortaient au jardin, coupaient quelques poignées d’une plante grimpante jugée envahissante et en remplissaient une casserole. Une odeur verte, presque neutre, et le linge repartait pour un tour.

Cette plante, que beaucoup arrachent encore aujourd’hui au printemps, recèle un vrai pouvoir lavant. Gratuite, disponible presque partout, elle permet une forme de lessive maison zéro déchet, à condition de comprendre ses forces, ses limites et la bonne façon de l’utiliser. Le plus étonnant, c’est qu’elle pousse peut-être déjà au pied de votre clôture.

La plante envahissante que les anciens utilisaient à la place de la lessive

Cette alliée discrète, c’est le lierre grimpant, le fameux Hedera helix qui s’accroche aux murs, aux troncs et aux haies. Longtemps, ses feuilles ont servi de “lessive du pauvre” pour le linge du quotidien, surtout quand l’argent ou les produits manufacturés manquaient. Aujourd’hui encore, ce feuillage coriace peut remplacer une partie d’une lessive classique, notamment sur les tee-shirts, draps et serviettes, sans parfum agressif et sans emballage plastique.

Pourquoi le lierre lave vraiment : le secret des saponines

Si la lessive au lierre fonctionne, c’est grâce aux saponines, des substances présentes dans les feuilles qui agissent comme des tensioactifs naturels. Elles décrochent la saleté et la maintiennent en suspension jusqu’au rinçage. Le linge ressort propre, même sans grosse mousse. Cette base lavante donne ses meilleurs résultats sur le linge du quotidien, légèrement sale, lavé à 30 °C ou 40 °C. Elle convient bien au coton, au lin et à la plupart des synthétiques. Pour la laine et la soie, mieux vaut garder une lessive spéciale. Sur le linge de bébé, un test sur quelques pièces bien rincées reste prudent.

La recette est simple : environ 50 feuilles lavées, soit 25 à 30 g, pour 1 litre d’eau. Les feuilles sont déchirées, portées à frémissement une dizaine de minutes, puis laissées à couvert plusieurs heures, voire une nuit. Le liquide, légèrement teinté, se filtre d’abord à la passoire, puis à travers un linge ou un filtre à café. En machine, on compte en moyenne 150 à 200 ml par lessive, versés dans le bac ou un doseur, en adaptant selon le niveau de salissure et l’eau calcaire. Pour renforcer, un peu de bicarbonate de soude aide sur les odeurs, le percarbonate de sodium sur les blancs, le vinaigre blanc en assouplissant, tandis qu’un savon de Marseille ou un savon détachant traite les taches avant lavage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie Quasi 0 €/lavage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles de lierre grimpant renferment des saponines qui jouent le rôle de détergent doux : elles décollent les salissures et les gardent en suspension dans l’eau jusqu’au rinçage, ce qui permet de nettoyer efficacement le linge courant sans mousse abondante ni parfum chimique. 💡 Le petit plus : son odeur presque neutre convient très bien aux peaux sensibles et à celles qui n’aiment pas les draps saturés de parfum, tout en réduisant les bouteilles en plastique qui s’accumulent dans la buanderie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une bouteille de lessive au lierre plusieurs jours à température ambiante et continuer à l’utiliser malgré une odeur aigre, des bulles ou une texture étrange : ce sont des signes qu’elle a tourné.

Bien reconnaître et récolter le bon lierre dans votre jardin

Le bon candidat est le lierre grimpant qui couronne les vieux murs et serpente dans les haies, avec ses feuilles vert foncé, luisantes et souvent lobées. La récolte se fait loin des routes très passantes, des champs potentiellement traités et des zones poussiéreuses. Les feuilles doivent être saines, ni jaunies ni tâchées, puis soigneusement rincées. Des gants sont bienvenus pour les peaux réactives, car le lierre peut irriter et il reste toxique par ingestion : feuilles et lessive se gardent hors de portée des enfants et des animaux.

Une fois la préparation prête, mieux vaut la verser dans une bouteille parfaitement propre, idéalement ébouillantée, et la placer au réfrigérateur pour quelques jours seulement. Des bulles, une odeur aigre, une pression dans la bouteille ou un dépôt inhabituel indiquent qu’il faut tout jeter et recommencer. Avec cette vigilance et une cueillette raisonnable qui préserve la plante comme la petite faune, cette “mauvaise herbe” de jardin se transforme en alliée précieuse les jours où le bidon du commerce est vide.