Massifs du jardin encore vides ? Plantez ces 5 bulbes tardifs tant qu'il est encore temps et sauvez votre saison

Massifs vides et bulbes oubliés : en cette fin d’hiver en France, beaucoup pensent avoir gâché leur saison. Et si quelques bulbes tardifs suffisaient à tout relancer ?

Massifs encore vides, sacs de bulbes oubliés au fond du garage : à la fin de l’hiver, beaucoup de jardiniers français ont l’impression d’avoir déjà raté leur saison. La période idéale pour les bulbes de printemps est passée, la bêche retourne au cabanon et les rêves de couleurs semblent remis à l’année prochaine.

Pourtant, il existe un plan B simple : miser sur quelques bulbes tardifs, ces bulbes d’été à floraison décalée. Cinq familles seulement, les alliums, camassias, lis, glaïeuls rustiques et crocosmias, peuvent encore être plantées en fin d’hiver ou en mars-avril dans la plupart des régions françaises. De quoi changer complètement le visage du jardin.

Bulbes tardifs : pourquoi il n’est pas trop tard cette année

Les guides de jardinage s’accordent sur un point : tant que le sol n’est ni gelé ni gorgé d’eau, la partie n’est pas perdue. « Il n’est pas trop tard pour planter des bulbes de printemps. Si vous n’avez pas encore pris le temps de planter vos bulbes, ou qu’il vous en reste quelques-uns, vous pouvez encore les planter maintenant tant que le sol n’est pas gelé ou détrempé », explique Pollyanna Wilkinson, citée par Mirror.co.uk.

Ces bulbes tardifs prennent le relais quand les tulipes ont tiré leur révérence et étirent la floraison de la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, soit 4 à 5 mois gagnés. Les alliums dressent leurs boules violettes en apesanteur, les camassias créent une mer d’étoiles bleues dans les sols lourds et frais, les lis apportent élégance et parfum, tandis que glaïeuls rustiques et crocosmias offrent un feu d’artifice rouge, jaune et orangé apprécié des abeilles et des papillons.

Planter alliums, camassias, lis, glaïeuls et crocosmias sans se tromper

Avant de planter, il suffit de vérifier trois choses : des bulbes fermes, sans taches molles ni moisissures, un sol non gelé et non détrempé, une terre ameublie sur deux à trois hauteurs de bulbe. La profondeur idéale correspond à deux ou trois fois la hauteur du bulbe, avec un espacement d’environ 10 à 20 cm. On referme sans tasser fortement, on arrose une seule fois pour chasser l’air, puis on laisse la nature travailler.

Les alliums et les lis réclament le plein soleil et un sol bien drainé ; un apport de sable ou de gravier au fond du trou les aide à passer l’hiver. Les camassias aiment au contraire un sol frais, même argileux. Glaïeuls rustiques et crocosmias gagnent à être plantés en petits groupes plutôt qu’en rang d’oignons, en pleine terre ou en grands pots profonds remplis d’un mélange léger de terreau et de sable, avec un drainage irréprochable.

Entretenir ces bulbes tardifs pour une magie durable

Ces cinq bulbes se relaient, des alliums aux crocosmias, et le jardin reste fleuri longtemps. Pour les voir revenir, il suffit de laisser le feuillage jaunir, de naturaliser alliums, camassias et crocosmias, de diviser les touffes tous les trois ou quatre ans et de protéger lis et glaïeuls rustiques par un paillis léger en climat humide ou froid.