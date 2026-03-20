« Mes haricots verts n’ont jamais autant produit » : ce geste méconnu juste après la première récolte change tout

En plein cœur de l’été, vos rangs de haricots verts semblent déjà s’épuiser alors que le sol est encore chaud. Et si un simple geste, méconnu des débutants, relançait discrètement la production pour plusieurs semaines ?

Dans bien des potagers, la scène se répète chaque été : après une première belle vague, les rangs de haricots verts se vident, les fleurs se font rares et l’on se dit que la saison est finie. Certains jardiniers jurent pourtant que « mes haricots verts n’ont jamais autant produit » depuis qu’ils ont changé un seul geste.

Ce n’est ni un engrais cher ni une nouvelle variété, mais une simple taille légère réalisée au bon moment. Une astuce longtemps confidentielle qui offre une seconde jeunesse aux pieds fatigués, avec une nouvelle vague de gousses charnues alors que l’on croyait tout récolté. Tout se joue en un coup de sécateur bien placé.

Pourquoi tailler ses haricots verts relance la production

Quand on coupe la tige principale au-dessus d’un nœud feuillu, on réveille les bourgeons qui dormaient sur le plant. En dix à quinze jours, ils se transforment en nouvelles tiges secondaires, capables de refleurir et de porter à leur tour des gousses. Des jardiniers constatent alors un véritable second souffle, avec des gousses souvent plus tendres et moins fibreuses qu’au début de l’été.

Le bon moment pour agir, c’est juste après la première grosse vague de récolte. Les fleurs se raréfient, les tiges paraissent moins vigoureuses et les gousses arrivent au bout. Il faut alors cueillir tout ce qui est à taille idéale, autour de 12 à 15 centimètres, sans laisser de haricots trop vieux qui épuiseraient la plante. Cette taille fonctionne d’autant mieux que les pieds ont été semés dans une terre déjà réchauffée, à au moins 12 °C à 5 centimètres de profondeur.

Comment pincer la tige principale sans fragiliser le plant

La règle d’or : intervenir par temps sec, ni sous la pluie ni en pleine canicule, avec un sécateur propre. Sur un haricot nain, on repère le dernier bouquet de feuilles bien vertes, parfois accompagné de petites gousses, puis on coupe la tige principale un à deux centimètres au-dessus de ce nœud. Pour les variétés à rames, il s’agit plutôt de pincer la tige principale trop haute afin de favoriser des branches latérales plus accessibles et productives.

Juste avant, on prend soin de retirer toutes les gousses mûres ou molles qui freinent la repousse. Après la coupe, un arrosage modéré et régulier suffit, aidé d’un paillage léger pour garder l’humidité. Une poignée de compost mûr ou d’engrais organique riche en potasse aide la plante à repartir sans forcer. On surveille les pucerons, faciles à déloger avec un peu d’eau savonneuse, et on aère les rangs avec des tuteurs ou filets. Un vieux dicton de potager le résume : « Le bon jardinier se reconnaît à la solidité de ses tuteurs ». Autour, basilic ou sarriette accompagnent bien les haricots et contribuent à des plants plus vigoureux.

Ce qui se passe après ce geste inattendu au potager

Dans les dix à quinze jours qui suivent, les nouveaux rameaux se multiplient, les fleurs reviennent et, trois à quatre semaines plus tard, la récolte reprend franchement, souvent avec un volume presque doublé sur le même pied. En jardinière ou sur balcon, certains voient même tripler le nombre de pousses, ce qui change tout quand on dispose de peu de place. En cueillant très régulièrement, tous les deux ou trois jours, les pieds continuent de produire jusqu’à la fin de l’été, parfois bien au-delà de ce que l’on imaginait au moment du semis.