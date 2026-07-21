Moustiques sur le balcon : cette plante grimpante parfumée que vous n’utilisez pas assez peut tout changer

Les moustiques gâchent vos soirées sur le balcon ? Une liane parfumée, facile en pot, transforme votre garde-corps en écran fleuri et brouille leur radar.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lonicera periclymenum 🌸 Nom courant Chèvrefeuille grimpant 📏 Dimensions 2 à 5 m de haut x 1 à 2 m de large (moins en pot) ☀️ Exposition Soleil doux à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant selon la variété

Les premières soirées tièdes arrivent, les fenêtres restent ouvertes, on s’installe enfin sur le balcon… jusqu’au moment où le bourdonnement agaçant commence. Les moustiques ont adoré l’humidité du printemps et se sont déjà invités autour de vos jambes nues, malgré les bougies, les sprays et les prises électriques alignées sur la table.

Face à ce décor moins idyllique qu’espéré, beaucoup de jardiniers urbains ont cherché une solution plus douce, qui parfume autant qu’elle protège. Une liane fleurie, longtemps cantonnée aux grands jardins, s’est ainsi imposée : plantée en pot, cette plante grimpante enrobe le garde-corps de fleurs ivoire et peut rendre le coin repas bien moins attractif pour les moustiques.

Le chèvrefeuille, une plante grimpante parfumée qui déroute les moustiques

Ce gardien discret porte un nom très familier : le chèvrefeuille, ou Lonicera. Dans les jardins, cette plante grimpante habille depuis longtemps clôtures et pergolas. Ses fleurs tubulaires, blanches, jaunes ou rosées, se sont ouvertes de la fin du printemps à l’été et ont libéré un parfum suave, particulièrement intense quand la chaleur retombe en soirée.

C’est justement cette odeur puissante qui lui a valu une réputation de plante anti-moustiques. En fin de journée, le nuage parfumé brouille leur radar : les insectes repèrent moins bien le gaz carbonique que nous dégageons et la zone leur paraît moins intéressante. Le chèvrefeuille n’est pas un insecticide, mais il crée une vraie petite barrière olfactive autour du balcon.

Sur le balcon, nous avons tous déjà commis ces erreurs avec le chèvrefeuille

En ville, on a souvent installé son chèvrefeuille dans un pot trop petit, en plein soleil brûlant, puis on s’est étonné qu’il végète ou qu’il ne parfume presque pas. Pour qu’il joue son rôle décoratif et gêne vraiment les moustiques, il lui faut un grand contenant (au moins 40 cm de profondeur), un terreau riche et drainant, ainsi qu’un support solide pour s’enrouler.

Placer la base du pot à l’abri du soleil direct, tout en laissant le feuillage monter vers la lumière.

Laisser sécher légèrement la surface du terreau entre deux arrosages, sans jamais laisser d’eau stagner dans la soucoupe.

Guider les tiges sur un treillis ou le garde-corps pour former rapidement un écran végétal parfumé.

Installé près de la table ou du transat, le feuillage dense filtre les regards et a déjà créé une ombre légère en été. Le soir venu, on a profité de ce rideau fleuri comme d’un diffuseur naturel : assis juste à côté de la plante, on reste dans la bulle de parfum, là où les moustiques hésitent le plus à s’approcher.

Un allié durable, à combiner avec d’autres gestes anti-moustiques

Le chèvrefeuille a transformé bien des terrasses en cocons agréables, mais il ne fait pas tout. La présence de moustiques a aussi dépendu des eaux stagnantes, des soucoupes oubliées sous les pots, de l’humidité dans les bacs ou de la proximité d’un point d’eau. Supprimer ces refuges reste la première étape, avant d’ajouter plantes parfumées et moustiquaires aux fenêtres.

En échange de quelques tailles légères après floraison, cette liane offre chaque année une floraison généreuse, nourrit abeilles, bourdons et papillons et anime le balcon d’un charme presque romantique. En l’associant à d’autres plantes compagnes et à quelques bonnes habitudes, ce bouclier végétal discret permet de retrouver des soirées d’été plus longues, plus fraîches et bien moins piquées.