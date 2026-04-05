Narcisses fanés : cette manie avec leurs feuilles épuise vos bulbes et ruine les floraisons futures sans le savoir

Au moment où les narcisses fanés s'affaissent, beaucoup dégainent tondeuse et sécateur. Ce réflexe de propreté cacherait-il l'erreur qui les condamne ?

Chaque printemps, la scène se répète : massifs de narcisses jaune soleil, puis, très vite, tiges molles et fleurs pendantes. Devant ce décor fané, la main part vers le sécateur ou la tondeuse, et en quelques minutes bordures et pelouses redeviennent impeccables.

Ce réflexe de ménage donne l’illusion d’un jardin très soigné, mais cache la pire erreur avec des narcisses fanés. En coupant ou en attachant leurs feuilles trop tôt, on condamne les bulbes à s’épuiser. Comment garder un massif propre sans sacrifier les floraisons des prochaines années ?

La mauvaise habitude qui épuise vos narcisses

Nous avons tous vu ces bottes de feuilles de narcisses soigneusement torsadées et nouées, parfois même dans les rayons des jardineries. Or, comme le rappelle Ouest-France, « En avril, il ne faut absolument ni couper ni tresser les feuilles des narcisses fanés ». Ce geste purement esthétique les affame.

Couper le feuillage vert, le serrer en tresses ou le raser à la tondeuse revient à débrancher les panneaux solaires de la plante. Sans assez de lumière captée par les feuilles, le bulbe ne recharge plus ses réserves et, en quelques années, les touffes deviennent presque stériles.

Que se passe-t-il vraiment après la floraison ?

Une fois les fleurs tombées, le travail des narcisses ne s’arrête pas, il change simplement de scène. Grâce à la photosynthèse, les feuilles transforment la lumière en sucres qui descendent dans le bulbe et s’y stockent sous forme d’amidon, comme dans une petite batterie prête pour l’an prochain.

C’est pour cette raison qu’Ouest-France insiste : « Il est impératif de laisser le feuillage jaunir naturellement pendant quatre à six semaines complètes après la fin de la floraison ». Selon la région, cela mène jusqu’à fin mai ou mi-juin. Tant que les feuilles restent majoritairement vertes, on ne touche à rien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison garantie Plus de 10 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant le feuillage intact le temps du jaunissement, les feuilles rechargent pleinement le bulbe, qui refleurit sans rachat de narcisses. 💡 Le petit plus : Planter devant les bulbes des géraniums vivaces ou des hostas masque le feuillage jaune tout en laissant passer la lumière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper, nouer ou tondre les feuilles encore vertes : la plante ne fait plus ses réserves et vos massifs se vident en quelques saisons.

Les bons gestes pour des narcisses qui refleurissent chaque année

Au jardin, le bon réflexe avec des narcisses fanés est simple : on enlève seulement ce qui a vraiment fini son rôle. Dès que les fleurs pâlissent, on coupe la corolle et la tige florale près du feuillage, on pince l’ovaire gonflé, mais on laisse toutes les feuilles.

Pendant les quatre à huit semaines suivantes, un arrosage léger si le sol sèche, une poignée de compost ou d’engrais riche en potasse et un désherbage doux suffisent. Pour cacher le feuillage jaunissant sans l’étouffer, on mise sur des compagnes comme géraniums vivaces et hostas.