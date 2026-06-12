Ne jetez plus ces épluchures de fruits d’été : en 2026, tous les jardiniers les gardent pour un engrais maison efficace

En 2026, sur les tables de jardin françaises, les écorces de melon et de pastèque ne finissent plus à la poubelle. Comment sont-elles devenues l’atout secret du potager ?

Sur la table du jardin, il reste les assiettes, les rires… et une montagne d’écorces de melon et de pastèque qui filent, d’habitude, tout droit vers la poubelle. Pendant des années, ces peaux épaisses ont été vues comme de simples déchets, tout juste bonnes à finir au compost au mieux.

En 2026, les jardiniers changent la donne : ces restes d’été ne quittent plus le potager. Gorgés d’eau, de sucres naturels et de nutriments, melon et pastèque forment la base d’un engrais liquide maison qui dope tomates, courgettes et fleurs sans un centime dépensé. De quoi donner envie de garder chaque épluchure jusqu’au dernier apéro.

Pourquoi vos écorces de melon et de pastèque sont un trésor pour le potager

Melon et pastèque contiennent près de 90 % d’eau, très peu de lipides (environ 0,2 g) et autour de 6 g de sucres pour 100 g, soit deux fois plus que la plupart des légumes. Leurs écorces gardent une petite réserve de potassium, de phosphore, de calcium et d’oligo-éléments, idéale pour soutenir floraison et fructification.

Ces sucres nourrissent les micro-organismes du sol, qui vont à leur tour rendre la terre plus vivante et plus fertile. Là où certains engrais chimiques ont parfois brûlé des racines en plein été, ce “jus” de pelures agit comme une boisson énergétique douce, parfaitement adaptée aux légumes-fruits gourmands.

La recette express de l’engrais liquide aux écorces de melon et de pastèque

Nous avons tous déjà rempli un saladier d’écorces après un barbecue. Plutôt que de les jeter, il suffit de les transformer en potion pour le jardin. La base est très simple :

350 g d’écorces, trognons et pépins (si possible non traités)

1,5 litre d’eau de pluie ou filtrée

Un grand bocal ou seau avec couvercle

On rince rapidement les épluchures, on les coupe en morceaux et on les couvre d’eau dans le récipient. Le mélange a reposé 3 à 5 jours à l’ombre, en fermentant légèrement. Après filtration, le liquide obtenu se conserve 2 à 3 jours au frais. On le dilue ensuite à raison d’1 mesure d’engrais pour 10 mesures d’eau, puis on arrose au pied des plantes, de préférence le matin ou le soir, tous les 10 à 15 jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économies d’engrais Très élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les écorces de melon et de pastèque, encore gorgées d’eau, de potassium et de sucres naturels, fermentent dans l’eau et libèrent un cocktail de nutriments facilement assimilables. Cette infusion nourrit la vie du sol et soutient la floraison sans brusquer les racines. 💡 Le petit plus : stocker les écorces au congélateur au fil des repas permet de préparer un grand bocal d’engrais pile au moment où le potager en a le plus besoin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser l’engrais pur ou trop fermenté sur un sol sec, au risque de brûler les racines et d’attirer une nuée de moucherons.

Une routine zéro déchet à adopter tout l’été

Les écorces de melon et de pastèque font des merveilles sur les tomates, courgettes, poivrons, aubergines, mais aussi sur les zinnias, tournesols, dahlias et aromatiques en pot, qui gagnent en feuillage et en parfum. En jardinières ou en bacs, il suffit de réduire un peu la dose et de surveiller que le substrat ne reste pas détrempé.

Pour compléter, rien n’empêche d’alterner cet engrais liquide avec du compost mûr ou un purin d’ortie plus riche en azote. L’habitude a vite été prise en 2026 : chaque tranche partagée entre amis nourrit ensuite le sol, dans un petit rituel d’été à la fois gourmand, anti-gaspi et terriblement efficace pour le jardin.