Olivier : ce nettoyage de printemps avant fin avril évite de ruiner sa floraison et votre récolte d'olives

Entre mars et fin avril, l’entretien de l’olivier au printemps se joue en quelques gestes décisifs. Quels coups de sécateur et soins font vraiment la différence cette saison ?

Son feuillage argenté a tenu tout l’hiver, mais votre olivier semble fatigué, un peu échevelé, avec des rameaux secs et des feuilles qui tombent. Beaucoup de jardiniers se demandent quoi faire à cette période, en hésitant entre ne rien toucher ou couper sévèrement.

Pourtant, un simple nettoyage de printemps, ciblé et réalisé avant fin avril, suffit souvent à transformer un Olea europaea mou en arbre compact, lumineux et couvert de fleurs puis d’olives. Tout se joue dans ces quelques semaines, juste avant le grand réveil.

Pourquoi l’entretien de l’olivier au printemps se décide avant fin avril

L’olivier sort de son repos hivernal dès mars : les bourgeons gonflent, la sève remonte, la floraison arrive vers fin mai en climat méditerranéen. La bonne fenêtre pour la taille de l’olivier au printemps se situe entre la fin des fortes gelées et l’apparition des boutons floraux. Dans le Sud, cela commence souvent en mars ; sur façade atlantique, on intervient plutôt entre mars et mi-avril ; dans le Nord et l’Est, on attend parfois la période des Saints de glace, tout en restant dans cette limite de fin avril.

Couper trop tôt expose les jeunes pousses et les plaies de taille au gel, ce qui fatigue l’arbre. Couper trop tard, une fois les boutons formés, revient à sacrifier une partie de la floraison et donc de la récolte de l’année. Sur un arbre déjà sujet à l’alternance biennale (une grosse année, puis une petite), ce retard se sent très vite dans le panier.

Nettoyage de printemps : les bons gestes pour un olivier vigoureux

Le « grand ménage » vise d’abord à supprimer tout ce qui ne produit plus. On enlève le bois mort ou gelé, en testant au sécateur ou au couteau : si le bois reste marron sec sous l’écorce, on remonte jusqu’au vert. On retire aussi les branches qui se croisent, celles qui rentrent vers le centre, et tous les rejets au pied ou sur le tronc. L’idée est de voir des trouées de ciel dans la ramure, tout en gardant 3 ou 4 charpentières bien réparties. Sur un olivier en pot, le principe reste le même mais en plus léger, pour conserver une silhouette compacte adaptée au balcon.

En pratique, ce rituel de entretien de l’olivier au printemps tient en une petite séance :

Désinfecter sécateur et scie, puis couper bois mort, gelé ou malade.

Aérer le centre, enlever les rejets au pied et sur le tronc.

Ramasser feuilles et branches, garder le broyat sain pour pailler.

Apporter une couche de compost ou un engrais spécial olivier autour du pied.

Vérifier le drainage, surtout en pot, et ajuster l’arrosage.

Engrais, arrosage et sol : le trio qui rend l’olivier ultra-productif

Après la taille, l’arbre a besoin de carburant. Un bon apport de compost mûr ou d’engrais complet au pied, au printemps, stimule la mise à fruit. En pot, un engrais pour olivier de type NPK équilibré, donné tous les 15 jours de mars à juin, soutient la floraison. Mieux vaut éviter les formules trop riches en azote qui gonflent le feuillage au détriment des olives. Les jardiniers qui préfèrent le naturel utilisent parfois purin d’ortie pour le coup de fouet et purin de prêle pour renforcer les tissus.

Côté eau, l’olivier supporte bien la sécheresse, beaucoup moins l’excès d’arrosage. Une chute massive de feuilles au printemps vient souvent d’un sol détrempé. En pot, le substrat doit être très drainant, avec des trous qui évacuent immédiatement l’eau de pluie ou d’arrosage, sans eau stagnante dans la soucoupe. Un paillage fin avec le broyat des tailles garde la fraîcheur tout en limitant les herbes. Dans les régions humides, un feuillage tacheté peut trahir un début d’œil de paon ; un passage de bouillie bordelaise, juste après le nettoyage, aide à protéger les nouvelles pousses.