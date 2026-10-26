On s'obstine tous à attendre la Toussaint pour rentrer le citronnier en pot : les pépiniéristes regardent un tout autre chiffre dès octobre

Chaque automne, des citronniers en pot grillent sur balcons et terrasses pendant que l’on attend la Toussaint. Et si le vrai signal venait d’un simple coup d’œil au thermomètre nocturne ?

Fin octobre, le scénario se répète : on se dit qu’il reste quelques jours avant la Toussaint, on laisse le citronnier en pot sur la terrasse… et une nuit plus fraîche que les autres jaunit tout le feuillage. Au petit matin, l’arbre accuse le coup alors que le calendrier, lui, n’avait rien annoncé.

Cette habitude héritée des parents et grands‑parents rassure, mais elle ne colle plus avec un climat qui joue au yoyo. Certains automnes ont vu le gel dès la fin septembre, d’autres ont été doux jusqu’en novembre. Pour savoir quand rentrer le citronnier en pot, un seul juge fait vraiment autorité : le thermomètre nocturne.

Pourquoi la Toussaint n’est plus un bon repère

Pendant longtemps, la Toussaint a servi de mémo facile : on range les géraniums, on rentre les agrumes, on ferme le jardin. Sauf que la météo n’a jamais juré de tomber en panne de douceur au 1er novembre. Certains hivers récents ont apporté des gelées avant les vacances scolaires, d’autres les ont repoussées bien après.

Entre un balcon venté à Lille et une cour abritée à Nice, les nuits ne racontent pas la même histoire. Le citronnier, lui, ressent seulement le froid qui traverse son pot : peu de terre, des racines collées contre des parois qui se refroidissent très vite. Autrement dit, il ne lit pas le calendrier, il lit la température nocturne.

Le bon réflexe : surveiller la barre des 5 °C la nuit

Les pépiniéristes sont formels : il faut rentrer le citronnier dès que les températures nocturnes tournent autour de 5 °C, sans attendre la première gelée. En dessous, les racines en bord de pot commencent à souffrir, la sève circule moins bien ; on espace les arrosages et on oublie l’engrais jusqu’au printemps. Nous avons tous vu un citronnier perdre ses feuilles après ce genre de nuit.

Un repère simple aide à décider : vers 10 °C la nuit, l’arbre profite encore du plein air ; autour de 7–8 °C, on se met en vigilance ; à 5 °C annoncés plusieurs soirs de suite, on prépare la rentrée. Peu importe qu’il fasse encore 15 °C l’après‑midi : pour le citronnier en pot, c’est la nuit qui compte, pas le jour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Seuil nocturne 5 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette routine repose sur un repère : rentrer le citronnier dès que les nuits approchent 5 °C, puis l’hiverner entre 5 et 10 °C, au frais et en lumière. 💡 Le petit plus : Glisser sous le pot un carré de bois ou de liège pour l’isoler du sol froid, surtout sur balcon ou terrasse carrelée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre « la Toussaint » ou « la première gelée », puis rentrer d’un coup le citronnier dans une pièce à 20 °C : racines choquées, feuilles qui tombent et floraison suivante compromise.

Organiser une rentrée douce pour l’hiver

Quand les nuits frôlent 5 °C, on passe en hivernage : arrosages espacés et coup d’œil au feuillage pour chasser les cochenilles.

Le jour J, on évite le choc : quelques jours dans une véranda non chauffée ou un garage lumineux, puis hivernage stable entre 5 et 10 °C.