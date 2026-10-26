Gesse tubéreuse : ce légume ancien au goût de châtaigne que nos grands-parents semaient dès le mois de mars refait surface au potager

Longtemps reléguée au rang de souvenir d’enfance, la gesse tubéreuse refait surface dans les potagers français. Pourquoi ce petit tubercule au goût de noisette fascine-t-il à nouveau ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lathyrus tuberosus 🌸 Nom courant Gesse tubéreuse, châtaigne de terre, pois tubéreux, macusson 📏 Dimensions 60 à 120 cm de hauteur x 30 à 50 cm de largeur ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre légère ❄️ Rusticité De -15 °C à environ -20 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc

Dans les vieux carnets de jardin, on trouve parfois une mystérieuse « châtaigne de terre », petit tubercule beige au goût de noisette que l’on servait les jours de fête. Puis le temps, les modes et surtout la pomme de terre plus productive l’ont reléguée au fond des souvenirs familiaux.

Ce légume oublié, c’est la gesse tubéreuse, un trésor discret de nos campagnes. Vivace, grimpante et généreuse en fleurs roses parfumées, elle revient aujourd’hui dans les potagers de curieux et les jardins en permaculture. Comment la remettre à sa place, tout près des grillages et des massifs fleuris ?

Gesse tubéreuse : un légume ancien au charme de plante ornementale

Membre de la famille des Fabacées, la gesse tubéreuse forme des tiges souples de 60 à 120 cm, munies de vrilles qui s’agrippent au moindre support. Son feuillage fin rappelle celui des pois de senteur et, de juin à août, elle a offert des grappes de fleurs rose vif à rouge carmin, légèrement parfumées. Attention à ne pas la confondre avec la gesse des prés, aux fleurs jaunes, qui n’est pas cultivée au potager.

Sous terre, elle cachait les fameuses « châtaignes de terre » : de petits tubercules bosselés, à chair blanche, au goût délicat de noisette et de châtaigne. Cultivée comme légume dès l’époque moderne, la plante a peu à peu déserté les potagers quand la pomme de terre, plus rentable, l’a supplantée. Aujourd’hui, elle a fait son retour dans les jardins de collection et les potagers perpétuels.

Où l’installer au jardin et comment bien la planter ?

La gesse tubéreuse aime le soleil, mais supporte une mi-ombre légère, surtout dans les régions chaudes. Elle préfère une terre profonde, fertile, riche en compost, restant fraîche l’été mais toujours bien drainée ; les sols gorgés d’eau ont souvent fait pourrir ses tubercules. Un grillage, une clôture ou quelques branches plantées en tipi suffisent pour guider ses vrilles.

Les tubercules se sont plantés au printemps ou en automne, hors gel, à quelques centimètres de profondeur, espacés de 30 à 40 cm. On peut aussi semer de mars à mai en poquets, directement en place. Nous avons tous déjà été trop pressés : avec la gesse, l’erreur classique consiste à arracher trop tôt. Elle met souvent 2 à 3 ans avant d’offrir une belle récolte.

Entretenir, récolter et cuisiner la châtaigne de terre

Une fois installée, la plante demande peu : un arrosage en cas de sécheresse prolongée, une fine couche de compost au printemps et la suppression des tiges sèches à l’automne ont suffi. Seules vraies menaces, les limaces et escargots sur les jeunes pousses, et quelques pucerons ponctuels. Très rustique, la souche a supporté le froid ; les parties aériennes ont disparu l’hiver pendant que les tubercules restaient au chaud sous terre, éventuellement protégés par un paillage léger.

La récolte s’est faite à la fourche-bêche, au fur et à mesure des besoins, dès que les touffes ont été bien installées. Les tubercules se conservent plusieurs semaines dans un endroit frais et sombre, ou restent en terre tant que le sol ne gèle pas. En cuisine, seule la partie souterraine se consomme : jamais les graines. Bouillis comme de petites pommes de terre puis poêlés au beurre, écrasés en purée avec un filet de crème ou râpés crus très frais en lamelles croquantes, ils redonnent à la table un vrai parfum d’antan.