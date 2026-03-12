Pelouse jaunie : ne videz plus de sac d’engrais, ce geste de mars relance vraiment votre gazon

Votre pelouse jaunie et clairsemée vous inquiète à l’approche du printemps ? En mars, une poignée de gestes précis sur le sol suffit à relancer un gazon vert, à condition de respecter le bon ordre.

L’hiver a laissé derrière lui une pelouse jaunie, clairsemée, parfois couverte de mousse. Beaucoup pensent aussitôt à arroser ou à vider un sac d’engrais chimique, en espérant un miracle pour avril. Ce réflexe ne règle pourtant ni les trous, ni le feutrage qui étouffe les racines.

En mars, la question n’est pas seulement « que mettre sur mon gazon », mais surtout « que faire au sol ». Tant que la terre reste tassée par le gel et les pluies, eau et nutriments ne servent presque à rien. C’est là que se joue le retour d’un gazon vraiment verdoyant au milieu du printemps.

Pelouse jaunie en mars : le grand nettoyage avant tout

Le premier geste consiste à libérer l’herbe de l’étouffement hivernal. Avec un balai à gazon, ratissez énergiquement toute la surface pour enlever feuilles mortes, brindilles, restes de tontes et débuts de feutrage. Ce ménage complet laisse passer lumière et air jusqu’à la base des graminées et marque la fin du repos hivernal.

Profitez-en pour inspecter les zones d’ombre où la mousse s’est installée, souvent au pied des arbres ou près des murs au nord. Mieux vaut l’arracher mécaniquement que recourir au sulfate de fer qui acidifie le sol. Quand la couche de feutrage dépasse un centimètre, la scarification devient indispensable pour que l’eau et les nutriments atteignent les racines.

Scarifier, aérer, sursemer : la cure de jouvence de mars

La scarification se fait avec un appareil manuel ou motorisé dont les lames entaillent le sol sur 2 à 4 millimètres. Un passage dans la longueur puis dans la largeur permet d’extraire mousse et feutre sans labourer. Le volume de déchets retirés impressionne souvent, et la pelouse paraît maltraitée juste après, mais cette étape réveille les racines et prépare la suite.

Vient alors l’aération du sol, encore trop souvent oubliée. Sous l’effet du gel, des pluies et des piétinements, la terre se compacte et devient presque imperméable. Aérer avant la moindre goutte d’eau reste capital. Sur petite surface, enfoncez une fourche-bêche tous les 15 centimètres en soulevant légèrement. Sur terrain plus grand, patins aérateurs ou carotteur qui retire des « carottes » de terre transforment le sol en véritable éponge.

Engrais, première tonte et météo : les derniers gestes pour un gazon vert

Après scarification et aération, il faut combler les trous par un sursemis. Ciblez les plaques dégarnies avec un mélange de graines « spécial regarnissage », riche en ray-grass anglais. Mélangez environ deux tiers de terreau spécial gazon et un tiers de semences, étalez une fine couche d’environ 0,5 cm, tassez au rouleau ou avec une planche puis arrosez en pluie très fine pour assurer le contact graine-terre.

Quand les graines sont en place, vous pouvez nourrir le gazon avec un engrais organique riche en azote à libération lente, par exemple à base de sang séché, corne broyée ou fientes de volaille compostées. Répartissez-le de façon régulière, en croisant les passages, puis apportez un arrosage léger si la pluie n’est pas annoncée. La première tonte haute attendra que l’herbe ait bien redémarré : tondeuse réglée à 6 ou 7 centimètres, jamais plus d’un tiers de la hauteur coupé, lame bien affûtée et sol ressuyé pour éviter les ornières. En avril, les nouvelles pousses colonisent les zones claires, et en mai le jardin retrouve un tapis vert dense.