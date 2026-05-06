Potager : ces 4 légumes oubliés que les anciens sèment en mai pour récolter bien avant les voisins

En mai, pendant que tout le monde mise sur tomates et courgettes, un ancien m’a confié ses légumes oubliés à semer en mai. Semés maintenant, ils promettent une récolte surprise dès la fin de l’été et un potager qui ne ressemble à aucun autre.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Beta vulgaris var. conditiva ‘Crapaudine’ 🌸 Nom courant Betterave crapaudine 📏 Dimensions Feuillage moyen, racine longue et fuselée ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre légère ❄️ Rusticité Supporte les petites gelées en terre 🍂 Feuillage Caduc

Au mois de mai, les mêmes scènes se répètent au potager : godets de tomates alignés, courgettes pressées en terre… Pendant ce temps, un ancien du village sort un petit sachet froissé de sa poche, avec un sourire en coin. Dedans, pas la moindre tomate, mais des graines de légumes dont on n’entend presque plus parler.

Ces variétés d’antan ont nourri des générations entières avant d’être éclipsées par les hybrides modernes. Pourtant, semées maintenant, elles profitent d’un sol bien réchauffé et de journées longues, parfaites pour une récolte surprise dès la fin de l’été. Focus sur quatre légumes oubliés à semer en mai pour récolter avant les autres.

Les 4 légumes d’antan que l’ancien confiait à ses meilleurs rangs

D’abord la betterave crapaudine, racine allongée à la peau rugueuse, qui cache une chair très sucrée et d’un rouge profond. À ses côtés, le chou de Milan, pommé et frisé, aussi beau que rustique. Dans le rang suivant, le panais, cousin ivoire de la carotte, au goût doux qui se renforce avec la fraîcheur. Enfin, la fève des marais, légumineuse charnue qui nourrit autant le sol que la cuisine.

Ces légumes ont longtemps été délaissés, puis ils sont revenus doucement dans les jardins dès que l’on a reparlé de biodiversité et de patrimoine potager. Ils supportent bien les écarts de météo, se contentent d’un entretien simple, et offrent des saveurs très « cuisine de terroir » qui changent des assiettes habituelles.

Avant de semer : préparer la parcelle comme le faisaient les anciens

Nous avons tous déjà semé à la va-vite dans une terre sèche avant un week-end ensoleillé… et vu la moitié des graines disparaître. Pour ces légumes d’antan, mieux vaut choisir une zone ensoleillée le matin, mais un peu ombragée l’après-midi, surtout en région chaude. On évite de les installer juste après des choux pour le chou de Milan, ou d’autres racines pour la crapaudine et le panais, afin de limiter maladies et fatigue du sol.

La préparation suit trois gestes simples :

Ameublir en profondeur et retirer cailloux et grosses racines, précieux pour le panais et la betterave crapaudine.

Incorporer du compost mûr, sans excès, car la fève des marais apporte déjà naturellement de l’azote.

Arroser la veille du semis, puis maintenir le sol juste frais, avec un léger paillage dès que les jeunes pousses sont bien sorties.

Semer maintenant, organiser le carré… et savourer avant les autres

Un carré « légumes d’antan » se dessine facilement : au fond, un rang de fèves forme un petit écran et enrichit la terre. Devant, on alterne lignes de betteraves crapaudine et de panais, qui occupent la profondeur. En bordure, quelques choux de Milan profitent de ce sol nourri. Dans les interstices, des aromatiques comme persil ou cerfeuil brouillent les pistes des pucerons et habillent le massif.

Semés en fin de printemps, ces légumes lèvent vite dès que la chaleur s’installe. Les premières crapaudines et jeunes panais se croquent quand les soirées d’août rafraîchissent, les fèves se cueillent encore tendres en fin d’été, et les choux de Milan prennent le relais jusqu’à l’automne. Dernier geste appris des anciens : laisser les racines et tiges de fèves se décomposer sur place après récolte, pour préparer une nouvelle saison… toujours un peu en avance sur les voisins.