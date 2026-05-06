Votre gazon grille chaque été ? Cette plante tapissante le remplace sans tonte ni arrosage ou presque

Entre canicules, pelouses grillées et restrictions d’eau, de plus en plus de jardiniers cherchent un tapis vert sans corvée. Focus sur le trèfle blanc nain, cette pelouse alternative qui change tout au jardin.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trifolium repens (formes naines et micro-trèfle) 🌸 Nom courant Trèfle blanc nain, micro-trèfle 📏 Dimensions 5 à 15 cm de hauteur x tapis rampant s’étendant sur plusieurs mètres ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C 🍂 Feuillage Semi-persistant, trifolié vert, petites fleurs blanches

Pelouse grillée dès juillet, tondeuse sortie chaque week-end, restrictions d’eau qui laissent des trous jaunes : pour beaucoup de jardins, le gazon traditionnel a perdu de son charme. La moindre canicule a transformé des pelouses bien sages en champs de paille, malgré les arrosages et les sacs d’engrais.

Face à ce décor un peu déprimant, une idée a émergé chez les paysagistes comme chez les particuliers : et si le tapis vert du jardin n’était plus fait d’herbes, mais d’une petite plante tapissante, presque sans entretien, qui reste fraîche même en plein été ? C’est exactement ce que propose le trèfle blanc nain, nouvelle star des pelouses alternatives.

Une petite plante tapissante qui supporte la sécheresse

Le trèfle blanc nain, forme miniature du trèfle blanc classique, a été adopté comme couvre-sol dans de nombreux jardins. Une fois installé, il forme un tapis dense, bas, d’un vert régulier, y compris sur des sols pauvres où le gazon a déjà rendu les armes. Les épisodes de sécheresse l’ont beaucoup moins marqué que les graminées, qui ont jauni dès que l’arrosage a été limité.

Vivace et très rustique, ce trèfle a résisté aux hivers froids comme aux étés caniculaires. Ses racines plus profondes vont chercher l’humidité en profondeur, ce qui permet d’économiser jusqu’à environ 50 % d’eau par rapport à une pelouse classique. Au fil de l’été, ses petites fleurs blanches ont attiré abeilles et pollinisateurs, rendant le jardin nettement plus vivant.

Moins de tonte, moins d’eau : un tapis presque sans entretien

Nous avons tous déjà soupiré devant la tondeuse à sortir alors que le week-end venait de commencer. Avec le trèfle blanc nain, le rythme a complètement changé : les variétés de micro-trèfle se sont arrêtées autour de 10 à 15 cm de hauteur, ce qui a limité la tonte à deux ou trois passages par an, au lieu d’une coupe hebdomadaire. Les engrais ont disparu, la plante enrichissant elle-même le sol en azote.

Tonte : 2 à 3 fois par an seulement, voire moins sur terrain peu piétiné.

: 2 à 3 fois par an seulement, voire moins sur terrain peu piétiné. Arrosage : réservé aux sécheresses longues, le sol restant frais plus longtemps.

: réservé aux sécheresses longues, le sol restant frais plus longtemps. Engrais : souvent inutiles, le trèfle fertilise naturellement la terre.

Comment l’installer pour une pelouse durable

Le passage au trèfle blanc nain s’est fait simplement. Sur un terrain nu, le sol a été désherbé, affiné, puis les graines ont été semées à la volée au printemps ou de fin août à octobre, à raison d’environ 10 g/m², avant un léger tassement. Les premières feuilles sont apparues en quelques semaines, fermant rapidement le sol et limitant les mauvaises herbes.

Dans une pelouse existante, certains ont préféré le sursemis : 2 à 4 g/m² après un griffage léger ont suffi pour créer une pelouse hybride gazon + trèfle, plus verte en été. Le trèfle supporte un piétinement modéré ; pour les terrains de jeux intensifs, des dalles ou pas japonais ont été ajoutés, voire conservé un peu de gazon classique. Résultat : un jardin plus souple à vivre, où le temps passé à profiter de la pelouse a enfin dépassé celui passé à l’entretenir.