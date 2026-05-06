Cette date clé que les anciens respectaient avant de tondre la pelouse, et pourquoi vous risquez gros

Entre No Mow May, Code forestier et date limite avant l’été, une simple tondeuse engage biodiversité et portefeuille. Et si le vrai bon timing se jouait encore comme au temps des anciens ?

Au printemps, la tentation est forte de dégainer la tondeuse dès le premier rayon. Gazon bien net, odeur d’herbe coupée, petits commentaires satisfaits des voisins… Pourtant, nos grands‑parents, eux, laissaient souvent l’herbe filer tout le mois de mai sans sourciller.

Cette attente n’avait rien d’une lubie. Elle protégeait à la fois la vie du jardin et la maison. Aujourd’hui, entre le mouvement No Mow May et l’obligation légale de débroussaillement avant le 1er juin dans de nombreuses communes, la science et la loi redonnent clairement raison aux anciens.

Ce que les anciens savaient avant de sortir la tondeuse

Autrefois, on ne parlait pas de biodiversité, mais on observait tout : la météo capricieuse, les dernières gelées, le retour des insectes, la pousse réelle de l’herbe. Tant que le sol restait froid et le jardin encore engourdi, personne ne se pressait pour tondre. La grosse première coupe arrivait souvent après la mi‑mai, lorsque la nature semblait enfin installée.

Cette prudence laissait aux plantes sauvages le temps de fleurir et aux petites bêtes celui de sortir de leur cachette. Sans le formuler, les anciens évitaient déjà de tondre la pelouse en mai, parce qu’ils savaient qu’un jardin trop brusquement “nettoyé” se fatiguait plus vite et jaunissait dès les premières chaleurs.

Pourquoi tondre la pelouse en mai fait plus de mal que de bien

Les écologistes le rappellent : couper court en mai, c’est transformer le jardin en « désert vert ». Pissenlits, trèfles, pâquerettes, toutes ces fleurs que l’on prend pour des mauvaises herbes sont en réalité le premier garde‑manger des abeilles, bourdons et papillons au sortir de l’hiver. Une tonte rase à cette période efface d’un coup le nectar dont dépend la saison entière des pollinisateurs.

Nous avons tous déjà lancé la tondeuse sans penser à ce qui vit sous nos pieds. Pourtant, hérissons, coccinelles, batraciens et insectes auxiliaires sortent à peine de leur léthargie. En laissant l’herbe monter en mai, on leur offre un abri et des zones de reproduction, tout en préparant une armée naturelle contre pucerons et autres ravageurs. Retarder la première tonte, ou pratiquer la tonte différenciée, devient un vrai geste de soin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au jardin Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ne pas tondre la pelouse en mai laisse les fleurs sauvages nourrir les pollinisateurs, protège la petite faune et permet au sol de garder fraîcheur et humidité avant l’été. En parallèle, programmer le débroussaillage de sécurité juste avant la date limite fixée localement aligne écologie et protection de la maison. 💡 Le petit plus : garder des allées tondues mais laisser des zones plus libres au fond du jardin pour offrir un refuge discret aux insectes sans froisser le voisinage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout raser très court dès le début du mois de mai ou oublier le débroussaillement obligatoire si la maison se situe près d’une zone boisée.

Retarder la tonte sans risquer l’amende ni la pelouse grillée

La bonne nouvelle, c’est que la loi n’impose pas de tondre. La tonte reste libre, sauf règles locales sur le bruit ou la hauteur d’herbe. En revanche, le Code forestier oblige au débroussaillement autour des maisons proches de forêts, landes ou garrigues, souvent avec une date limite fixée avant le 1er juin. En cas de contrôle, l’amende peut atteindre 135 € et, si rien n’est fait malgré une mise en demeure, aller jusqu’à 50 € par mètre carré non débroussaillé.

L’idéal consiste donc à laisser le plus possible d’herbe haute en mai, surtout loin de la maison, tout en nettoyant progressivement la zone de sécurité dans un rayon d’au moins 50 mètres quand on est concerné. On peut reprendre la tonte en douceur fin mai ou début juin, en relevant la hauteur de coupe et en gardant quelques îlots fleuris. Nos anciens attendaient cette période charnière ; aujourd’hui, la biodiversité et la loi leur donnent clairement raison.