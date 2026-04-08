Potager : en avril, cette erreur avec vos oignons détruit la récolte sans que vous vous en rendiez compte

En avril, beaucoup de jardiniers ruinent sans le savoir leur future récolte d’oignons au potager en multipliant les bons soins. Quels gestes d’arrosage éviter pour laisser ces bulbes respirer ?

En avril, le potager se réveille, les journées rallongent et les arrosoirs sortent du cabanon comme par réflexe. On bichonne les jeunes plants, on meuble ses soirées en faisant le tour des rangs… et on commet parfois, sans le savoir, le geste qui va ruiner la future récolte d’oignons.

Beaucoup les traitent comme des salades ou des tomates, avec un petit arrosage “pour être sûr” dès que la surface du sol semble sèche. Or, pour l’oignon, ce trop-plein d’attentions est exactement ce qu’il redoute. C’est même la pire erreur d’avril : surprotéger et trop arroser une culture qui rêve de tranquillité.

Pourquoi l’oignon supporte mal qu’on le chouchoute

L’oignon est un bulbe qui stocke naturellement l’eau dans ses couches charnues. Son système racinaire, très fin, n’aime pas du tout les sols gorgés d’humidité. Quand la terre reste constamment détrempée, les racines s’asphyxient, les bulbes commencent à pourrir par le collet et les fameuses maladies cryptogamiques s’installent.

À l’inverse, un léger “stress” sec l’a obligé à plonger ses racines plus profondément et à se renforcer. C’est une plante rustique, presque indépendante : moins on intervient, plus elle se construit un bulbe dense, idéal pour les oignons de conservation qui tiendront tout l’hiver au cellier.

Avril, le mois où l’arrosage des oignons dérape

Nous avons tous déjà sorti l’arrosoir en pensant bien faire après deux jours sans pluie. En avril, le sol reste pourtant souvent frais grâce aux averses et à la rosée du matin. En ajoutant un arrosage quotidien, on maintient la terre en permanence humide : exactement le scénario qui fait pourrir les racines.

Les spécialistes rappellent qu’un sol trop mouillé attire aussi les parasites et favorise les champignons. L’oignon, lui, préfère qu’on l’ignore presque. Un passage répété avec le jet, un paillage trop épais qui garde l’eau, des rangs trop serrés… et la parcelle se transforme vite en terrain idéal pour les bulbes mous et malodorants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Limiter l’arrosage des oignons évite l’humidité stagnante qui asphyxie les racines et fait pourrir les bulbes. Un apport d’eau le jour de la plantation, puis seulement en cas de vraie sécheresse, pousse les racines à s’enfoncer, rend les bulbes plus denses et concentre les saveurs. 💡 Le petit plus : pailler légèrement seulement une fois le sol bien réchauffé, pour garder la fraîcheur sans transformer la planche en éponge détrempée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser régulièrement ses oignons en avril “par précaution”, surtout en sol lourd ou sous un paillage épais.

La bonne méthode : planter précis et arroser au minimum

Tout commence au bon moment : mi-février à début avril selon les régions. Les bulbilles se glissent dans un sol léger et drainant, en plein soleil, à seulement 2 à 3 centimètres de profondeur, pointe vers le haut. On espace de 10 à 15 centimètres sur le rang et de 25 à 30 centimètres entre les rangs pour que l’air circule.

Le jour de la plantation, un arrosage généreux suffit à mettre la terre en contact avec les bulbes. Ensuite, on range l’arrosoir : on n’intervient qu’en cas de sécheresse prolongée, et l’on stoppe toute eau 3 à 4 semaines avant la récolte. Avant chaque arrosage, une règle simple aide à ne plus se tromper :

si le sol est encore frais en enfonçant le doigt, on laisse les oignons tranquilles.