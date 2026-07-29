Potager en juillet : ces semis de dernière minute, légume par légume, à faire maintenant pour l’automne

En plein été, votre potager n’est pas en vacances : juillet peut relancer une vraie vague de semis. Quels légumes à semer en juillet au potager assureront encore des récoltes jusqu’à l’automne ?

En plein mois de juillet, le potager semble parfois en pause : les pommes de terre sont arrachées, la terre se crevasse sous la chaleur et l’on se dit qu’il est trop tard pour semer quoi que ce soit.

Pourtant, ce mois charnière reste idéal pour préparer les récoltes d’automne et d’hiver. Entre radis, carottes, navets, épinards, mâche et salades d’automne, les légumes à semer en juillet au potager sont nombreux ; tout se joue dans le bon timing et quelques gestes adaptés.

Pourquoi juillet reste un mois stratégique pour vos semis

La terre est chaude, les jours sont encore longs : en juillet, les graines lèvent vite. C’est le moment parfait pour installer des cultures « de fond » comme le radis noir, les betteraves tardives, les carottes d’hiver ou les navets d’automne et d’hiver.

À côté, les légumes-feuilles prennent le relais des salades de printemps : scaroles et chicorées, laitues d’automne, mâche, roquette et épinards semés maintenant offriront des bols de verdure jusqu’aux premières gelées, surtout si l’on échelonne les semis sur tout le mois.

Calendrier de juillet, légume par légume

Nous avons tous déjà semé trop tard ou trop serré, pour finir avec des racines minuscules ou des salades montées en graine. En juillet, il faut raisonner quinzaine par quinzaine pour bien choisir quels légumes semer et où les installer.

Début juillet : radis roses et radis noir (sillons de 2 à 3 cm de profondeur), carottes et betteraves tardives dans un sol bien ameubli.

Mi-juillet : semis des navets d’automne et d’hiver en lignes espacées de 25 cm, plus les dernières rangées de haricots nains.

Tout le mois : scaroles, chicorées, laitues d’été, roquette, mesclun et persil, à condition de garder le sol frais et paillé.

Fin juillet : épinards d’automne et premières lignes de mâche, surtout en régions au climat chaud.

Erreur classique de juillet : semer en plein soleil sur une terre sèche, puis arroser en brumisant un peu chaque soir. Les sources comme Le Parisien rappellent qu’il vaut mieux éclaircir (10 à 15 cm entre radis noirs, 15 cm entre betteraves) et arroser en profondeur plutôt que trop souvent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes prolongées +2 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les semis de juillet profitent d’un sol chaud et de journées longues, ce qui accélère la levée et permet des récoltes d’automne et d’hiver sur les planches libérées. 💡 Le petit plus : semer en fin de journée puis arroser abondamment avant de pailler limite le stress des graines et des plantules. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le sol nu et sec, en plein soleil, au risque de voir les semis griller ou ne pas lever.

Les bons gestes pour des semis de juillet qui tiennent jusqu’à l’automne

Avant de semer, le sol a été ameubli en profondeur et décaillouté, surtout pour carottes, navets et betteraves tardives comme ‘Noire plate d’Égypte’ ou ‘Crapaudine’ qui détestent les obstacles. Les sillons restent fins : 1 cm de profondeur pour les betteraves, 2 à 3 cm pour le radis noir, puis un tassement léger.

D’ailleurs, tout l’été, les semis apprécient un arrosage copieux tous les deux ou trois jours plutôt que de petites gouttes quotidiennes, puis un paillage épais. Petit bonus : un voile d’ombrage ou des cagettes renversées au-dessus des navets et salades protègent les jeunes pousses des coups de chaud.