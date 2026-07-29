Piscine gonflable : pourquoi vous ne devriez plus jeter l’eau à l’égout et la verser à cet endroit clé du jardin

En plein été, vider sa piscine gonflable à l’égout ressemble de plus en plus à un luxe coupable. De nombreux jardiniers transforment désormais cette eau en alliée pour leur jardin, mais en visant des zones bien plus stratégiques que la pelouse.

La petite piscine bleue au milieu du gazon jauni a longtemps été synonyme de gâchis silencieux. Une fois les enfants sortis et le canard en plastique rangé, des centaines de litres filaient à l’égout en quelques minutes, comme si cette eau n’avait plus aucune valeur.

Avec les sécheresses à répétition et les restrictions d’arrosage, ce réflexe a complètement changé. De plus en plus de jardiniers regardent désormais leur piscine gonflable comme une mini-citerne estivale, précieuse pour les arbres, les haies… et même le compost. Et la vraie surprise, c’est que la pelouse n’est plus la priorité.

Pourquoi l’eau de votre piscine gonflable vaut de l’or pour le jardin

Même une petite piscine familiale contient un volume capable d’abreuver une bonne partie du jardin. Cette eau venait au départ du robinet, donc potable, avant d’être simplement transformée en eau “grise” par la baignade. Certaines villes ont d’ailleurs commencé à réutiliser l’eau de leurs piscines municipales pour laver les rues ou tester l’arrosage d’arbres et de massifs, avec des résultats jugés encourageants.

Au jardin, l’idée est la même : réserver cette ressource à des usages non potables, mais utiles. Bien préparée, l’eau de piscine devient un appoint très confortable pour aider les végétaux à passer un épisode de chaleur sans puiser davantage dans le réseau.

Avant d’arroser : vérifier si votre eau est vraiment compatible avec la flore

Quand la piscine des tout-petits n’a reçu aucun produit et que l’eau est changée très souvent, elle peut servir directement à arroser le jardin. On l’emploie alors sur les jeunes arbres, les arbustes ou le bac à compost, en visant uniquement la terre et en évitant les feuilles, surtout sur les plantes fragiles.

Dès qu’il y a eu chlore, anti-algues ou stabilisant, nous avons tous déjà senti cette odeur typique de “piscine” : il faut alors patienter. On arrête les traitements, on laisse l’eau quelques jours au soleil pour que le chlore se dissipe, puis on contrôle avec une bandelette. De nombreux guides recommandent un chlore inférieur à 0,3 mg/L pour l’arrosage ornemental, et indétectable avant d’approcher le potager. Un pH situé entre 7,2 et 7,8 reste confortable pour la plupart des sols. En revanche, les piscines au sel ou très chargées en produits se réservent au mieux au gazon, voire à une évacuation réglementaire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau potable Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une fois le chlore dissipé, l’eau de piscine reste une réserve déjà disponible qui hydrate en profondeur arbres, haies et compost. Ces zones supportent de faibles traces de désinfectant, tout en profitant d’un apport régulier qui limite le stress hydrique sans solliciter le robinet. 💡 Le petit plus : préparer à l’avance un circuit d’arrosage – compost, jeunes arbres, haies – pour répartir la vidange sur plusieurs jours et laisser le sol absorber tranquillement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider d’un coup une eau encore très chlorée sur le potager ou vers le caniveau, au risque de brûler les racines et de polluer le voisinage.

Les zones du jardin qui adorent cette eau… et celles à épargner absolument

Les cibles privilégiées sont claires. Les jeunes arbres fruitiers et les haies possèdent un système racinaire profond, idéal pour profiter d’arrosages lents à la base. Le bac à compost adore aussi cette humidité régulière, qui relance la décomposition dès qu’il est trop sec. D’ailleurs, il suffit de fractionner la vidange en plusieurs passages pour éviter flaques et ruissellements vers la rue ou le jardin voisin.

En priorité : pieds d’arbres, arbustes d’ornement, haies, compost.

En dernier recours : pelouse, seulement avec une eau bien préparée.

À éviter : semis, plantes en pot et légumes prêts à être récoltés.

Les jeunes plants, les bacs fleuris et les légumes à maturité restent, eux, beaucoup plus sensibles. Dans un volume de terre réduit, les résidus se concentrent vite et l’humidité sur le feuillage favorise les maladies. Mieux vaut les garder pour l’eau de pluie ou du robinet, et réserver l’eau de piscine à votre ossature verte : arbres, arbustes, haies et compost, qui vous le rendront au fil des saisons.