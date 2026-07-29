Au potager, ce légume ancien qui fait des fausses fraises se récolte comme un fruit : l’ignorer serait une erreur

Dans les coins d’ombre du potager, l’épinard-fraise transforme un simple carré de terre en scène rouge vif. Comment ce légume ancien s’impose-t-il comme curiosité gourmande ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Blitum capitatum (syn. Chenopodium capitatum) 🌸 Nom courant Épinard-fraise, épinard en têtes 📏 Dimensions 60 à 100 cm x 30 à 40 cm ☀️ Exposition Soleil doux à mi-ombre, idéal en potager ombragé ❄️ Rusticité Culture annuelle, graines résistantes aux petites gelées 🍂 Feuillage Caduc, feuilles triangulaires vert foncé

Dans un coin un peu délaissé du jardin, à l’ombre d’un mur ou d’un pommier, un feuillage vert foncé se couvre soudain de petites boules rouges. De loin, on jurerait des fraises qui auraient poussé au milieu d’un carré d’épinards. De près, on comprend qu’il s’agit d’un drôle de légume qu’on a presque oublié.

Ce invité venu d’Amérique du Nord a longtemps figuré dans les catalogues potagers avant de disparaître des habitudes. Il revient aujourd’hui dans les jardins de curieux, car il se cuisine comme un légume-feuille… mais se cueille aussi comme un fruit. Ce caméléon du potager a un nom : l’épinard-fraise.

Épinard-fraise, entre faux fruit et vrai légume ancien

L’épinard-fraise, ou Blitum capitatum, appartient à la famille des Amaranthacées, comme l’épinard, la betterave ou le quinoa. C’est une annuelle : elle naît, pousse, fleurit et meurt en une saison, mais ses graines retombent au sol et peuvent redonner des plants l’année suivante. Pendant le printemps, la plante forme une rosette de feuilles triangulaires, légèrement dentées, qui ressemblent beaucoup à celles d’un épinard rustique.

En été, la silhouette change : des petits “pompons” verts apparaissent le long des tiges, puis se transforment en boules rouge vif. Techniquement, ce ne sont pas de vraies fraises mais des pseudo-fruits, au goût très discret, plus proche de la betterave légèrement acidulée que du dessert parfumé. Le charme opère pourtant : le potager prend soudain des airs de massif ornemental.

Une culture facile, parfaite pour les coins mi-ombragés

Nous avons tous déjà pesté contre ce bout de jardin qui ne voit le soleil que quelques heures par jour. C’est précisément là que l’épinard-fraise s’épanouit : il aime un sol riche, frais mais bien drainé, et une exposition de soleil doux à mi-ombre. On sème directement en place au printemps, en avril-mai, dans des sillons peu profonds, puis on éclaircit pour garder environ 25 à 30 cm entre chaque plant.

Arroser régulièrement sans détremper le sol.

Pailler le pied pour garder la fraîcheur.

Surveiller les limaces sur les jeunes feuilles.

Une fois installé, il a demandé très peu de soins. D’ailleurs, si l’on laisse quelques boules rouges arriver à pleine maturité, il se ressème souvent tout seul, offrant de petites surprises l’année suivante.

Récolter en deux temps… et jouer avec en cuisine

Premier temps fort : les feuilles. Deux mois après le semis, on peut commencer à cueillir les jeunes feuilles tendres, par poignée, en laissant toujours un cœur de végétation. Elles ont été cuisinées comme des épinards classiques, en poêlée à l’ail, en quiche, en cake salé, ou glissées crues en petite quantité dans une salade composée.

Deuxième acte, plus ludique : la cueillette des boules rouges, de juillet à l’automne. Elles se détachent comme des fraises des bois mais restent fragiles, à manipuler doucement. Leur intérêt n’est pas tant le sucre que la couleur : en topping sur un fromage frais, dans une salade sucrée-salée ou en coulis mêlé à d’autres fruits, elles colorent les assiettes. Petit bonus : comme les épinards, les feuilles contiennent de l’acide oxalique ; mieux vaut donc en profiter avec modération, surtout crues, et privilégier la cuisson pour un “légume-fruit” aussi beau que raisonnable.