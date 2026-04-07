Pour moins de 4 € chez Truffaut, cette petite vivace parfumée métamorphose n’importe quel massif en quelques semaines

Massif terne, balcon tristounet ? Chez Truffaut, une vivace parfumée à moins de 4 € promet de tout changer en quelques semaines, à condition de respecter quelques règles.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Dianthus plumarius ‘Doris’ 🌸 Nom courant Œillet mignardise ‘Doris’ 📏 Dimensions 25 à 30 cm de hauteur x environ 30 cm d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -15 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Semi-persistant, vert à vert bleuté, en coussin compact

Le retour du soleil met cruellement en lumière ces massifs un peu tristes, où la terre nue domine encore. Beaucoup pensent qu’il faut miser sur de gros arbustes coûteux pour changer la donne, alors qu’une petite vivace bien choisie suffit parfois à tout métamorphoser… sans exploser le budget.

En ce moment, une star inattendue affole les rayons plantes de Truffaut. Pour 3,99 €, cette vivace parfumée au format godet promet de couvrir bordures, rocailles et pieds de massif en un temps record. Quelques semaines après la plantation seulement, l’effet est bluffant.

La petite vivace parfumée qui fait le buzz chez Truffaut

L’Œillet mignardise ‘Doris’, ou Dianthus plumarius ‘Doris’, coche toutes les cases du bon plan jardin. Vendue autour de 3,99 € chez Truffaut, cette vivace obtient une note client de 4,6 sur 5, preuve qu’elle tient ses promesses. À ce prix-là, on garnit facilement tout un massif ou une longue bordure sans culpabiliser.

Cette petite cousine des carnations forme rapidement un coussin de feuilles vert bleuté d’environ 30 cm de haut. De mai à juillet, il se couvre de fleurs doubles rose tendre, aux pétales finement frangés, au parfum intense de clou de girofle. D’ailleurs, si l’on rabat légèrement après la première vague, une remontée de fleurs en fin d’été n’est pas rare.

Planter l’œillet mignardise ‘Doris’ : les bons gestes et les pièges à éviter

Nous avons tous déjà craqué sur une plante en jardinerie… avant de la voir dépérir au jardin. Pour cet œillet mignardise Doris, la règle est simple : plein soleil et sol bien drainé. Il adore les terres ordinaires, même caillouteuses ou calcaires, et supporte très bien la sécheresse une fois installé. En sol lourd, il suffit d’alléger la terre avec du gravier et un peu de terreau au moment de la plantation.

Pour profiter d’un massif rempli en quelques semaines, on espace les plants d’environ 30 cm : ils vont vite se rejoindre et former un tapis fleuri. Attention toutefois à quelques erreurs fréquentes :

le planter à l’ombre ou derrière un mur trop sombre ;

l’installer dans une cuvette où l’eau stagne en hiver ;

forcer sur l’engrais riche, qui favorise le feuillage au détriment des fleurs.

Côté entretien, rien de compliqué : des arrosages réguliers seulement le premier été, puis un coup de sécateur pour enlever les fleurs fanées et raccourcir les tiges d’un tiers pour garder une touffe bien compacte.

Des idées d’associations pour un massif transformé en quelques semaines

Dans un massif ou le long d’un muret, l’œillet mignardise ‘Doris’ se marie à merveille avec la Campanula portenschlagiana, les Sedum et l’Erigeron karvinskianus. Leurs petites fleurs mauves ou blanches accompagnent son rose poudré et prolongent la floraison. En rocaille, planté en lisière, il déborde légèrement et dessine une vraie cascade de fleurs parfumées.

En jardinière de balcon, quelques godets d’oeillet mignardise Doris associés à un feuillage gris ou à de mini graminées créent un nuage romantique, à hauteur de nez. Petit bonus : c’est une excellente fleur à couper pour composer des bouquets très odorants. Avec une rusticité d’environ -15 °C et un entretien minimal, cette pépite restera en place plusieurs années, de quoi rentabiliser largement ces 3,99 € par plant et transformer durablement vos extérieurs.