Si votre chat mâle s’éloigne plus que votre chatte, voici ce que cache son territoire et le geste qui peut le protéger

Au printemps, beaucoup de propriétaires voient leur chat mâle filer loin tandis que la femelle reste au pied de la maison. Que révèlent vraiment ces territoires si opposés ?

Dans beaucoup de foyers, la scène se répète au retour des beaux jours. La chatte reste près du radiateur ou sur le carré d’herbe devant la maison, comme si ce coin était son quartier général. Le mâle, lui, s’éclipse pendant des heures, parfois toute une nuit, au point de faire craindre le pire. Ce contraste ne relève ni du caprice ni d’un manque d’attachement.

Derrière ces allées et venues se cache une organisation précise du territoire du chat mâle et de celui de la femelle. Même un chat dit d’appartement gère un véritable petit royaume fait de chemins, de postes d’observation et de zones de chasse. En milieu rural, ce royaume peut atteindre plusieurs hectares sans que personne ne s’en doute. La carte secrète de leur monde suit en réalité deux logiques biologiques très différentes.

Territoire du chat mâle : quand la testostérone pousse à partir toujours plus loin

Chez le mâle entier, la testostérone agit comme une impulsion chimique puissante. Quand les jours rallongent, elle le pousse à élargir sans cesse ses frontières pour croiser un maximum de femelles et devancer la concurrence. Il passe une partie de son temps à patrouiller, à déposer un marquage urinaire très odorant et à griffer des points stratégiques pour signaler sa présence. Son confort intérieur pèse peu face à cette course à la reproduction.

Les chiffres donnent une idée de cet empire. En campagne, un chat mâle adulte non stérilisé peut couvrir de 2 à 8 hectares, soit plusieurs terrains de football mis bout à bout. En ville, son rayon de vie tourne souvent autour de 500 mètres, et il peut parcourir encore des kilomètres supplémentaires si une chatte en chaleur l’attire. Ce mode de vie augmente les risques d’accidents de la route, de bagarres, d’abcès ou de sida du chat, ce qui raccourcit bien souvent son espérance de vie.

Pourquoi la chatte femelle défend un territoire réduit et rassurant

La logique de la femelle est presque inverse. Son programme biologique vise à sécuriser un nid potentiel plutôt qu’à explorer. Elle concentre ses activités autour du point de nourrissage et des lieux de repos, pour savoir exactement où dormir en sécurité et où trouver à manger sans effort. Cette stratégie d’économie d’énergie lui permet d’être redoutablement efficace sans multiplier les risques.

Son territoire reste donc plus modeste : généralement entre 0,5 et 3 hectares, souvent réduit à quelques dizaines de mètres quand elle élève des chatons. En milieu urbain, son rayon tourne plutôt autour de 250 mètres, ce qui explique qu’on la voie beaucoup plus souvent que le mâle. Elle connaît chaque cachette, chaque issue, et privilégie la stabilité à l’aventure.

Stérilisation du chat mâle : un moyen concret de réduire son empire

En coupant la source hormonale, la stérilisation d’un chat mâle réduit nettement la taille de son territoire. Un mâle castré marque beaucoup moins, fugue moins, se bat moins et s’expose donc à moins de blessures et de maladies comme la leucose. En 2021, 45 305 animaux ont été recueillis dans les 55 refuges de la SPA et 200 000 dans les 270 refuges de la Confédération Nationale Défense de l’Animal, dans un contexte de surpopulation féline directement liée aux portées non désirées.

Pour l’association Savoir Animal, réduire ces portées issues de rencontres lointaines est une responsabilité partagée : « Il nous appartient à tous d’être responsables et de ne pas participer à ce véritable fléau », explique Savoir Animal. L’article 11 de la loi du 30 novembre 2021 a même prévu un diagnostic national sur les chats errants, toujours attendu. En faisant stériliser et identifier son chat, surtout s’il est mâle entier très vagabond, chaque foyer limite l’ampleur de son territoire, protège la petite faune sauvage et épargne de nombreux animaux des refuges.