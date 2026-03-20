Si vous plantez des asperges sans cette précaution, vous perdez 15 ans de récoltes au potager

Une erreur au moment de planter des asperges peut condamner jusqu’à quinze ans de récoltes au potager. Quel est ce geste discret, joué à quelques centimètres près, qui change tout ?

Rater la plantation des asperges se paye longtemps : une griffe mal posée peut condamner jusqu’à quinze ans de récoltes. A l’inverse, ce légume vivace, capable de produire pendant 10 à 15 ans, devient l’un des investissements les plus rentables du potager lorsque la mise en place est soignée. Au coeur du sujet, une précaution paraît anodine au moment de planter des asperges, mais décide de la taille des turions et même de leur survie.

Quand on installe une aspergeraie au printemps, entre février et mi-avril dans un sol déjà ressuyé, la tentation est forte d’enfouir vite les griffes au fond d’un trou rebouché. Sur le moment, rien ne laisse deviner l’erreur. Pourtant, tout se joue alors, à quelques centimètres près sous la terre, entre récoltes faméliques et asperges généreuses pendant quinze ans.

Pourquoi bien planter des asperges engage 10 à 15 ans de récoltes

Une griffe d’asperge n’est pas un simple plant annuel, mais une véritable couronne racinaire installée pour longtemps. Si elle est bien positionnée, elle peut fournir des turions pendant 10 à 15 ans sans être remplacée. Chaque été, le feuillage fin, en « plumeaux », recharge ces réserves souterraines pour nourrir les pousses du printemps suivant. La moindre difficulté à percer la surface épuise la griffe et réduit brutalement cette longévité annoncée.

Les échecs se ressemblent : rangs qui disparaissent, tiges maigres et clairsemées, plants qui pourrissent en quelques hivers. Dans la grande majorité des cas, la cause remonte au premier jour, lorsque les racines ont été enterrées trop près de la surface, trop profondément, ou dans une cuvette qui retient l’eau. L’asperge, très sensible aux excès d’humidité, a besoin d’un sol léger, bien drainant, enrichi par 3 à 5 kg de compost mûr par mètre carré.

Profondeur, butte, distances : la précaution fondatrice à la plantation

Pour installer les griffes, on creuse une tranchée d’une quinzaine de centimètres dans une terre bien ameublie. Au fond, on forme une butte de terre meuble sur laquelle se pose chaque griffe, racines étalées tout autour et bourgeon dirigé vers le haut. Les plants sont espacés de 40 à 50 cm sur le rang et les rangs de 1,2 à 1,5 m.

Le point décisif, c’est la hauteur des bourgeons : une fois la tranchée comblée, ils doivent se trouver à 15 à 20 centimètres sous la surface. S’ils sont trop proches ou trop loin du sol, les turions sortent mal et la griffe s’épuise. Les buttes varient aussi selon la couleur, car « La différence qu’il va y avoir entre la blanche et la verte, c’est la taille de la butte. Sur une aspergeraie blanche, la butte va être beaucoup plus grande, alors que sur l’aspergeraie verte c’est une petite butte, donc plus facile à réchauffer », a expliqué Arthur Zamanski, cité par France Bleu.

Patience après la plantation : le sacrifice qui débloque quinze ans d’abondance

La dernière clé tient dans la patience. Les deux premières années, il ne faut prélever aucune asperge, même si les tiges sont tentantes, afin que les « plumeaux » reconstituent les réserves de la griffe. A partir du troisième printemps, une récolte modérée s’ouvre, pour des asperges généreuses pendant 10 à 15 ans.