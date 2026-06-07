Terrasse envahie de moustiques ? Ce simple objet de cuisine les fait fuir tout en sauvant les abeilles en 48 h
Un objet banal posé sur la terrasse se révèle être un abreuvoir pour abeilles anti moustiques. Comment ce vieux geste de grand-mère change vos soirs d’été ?
Sur la terrasse, la scène est toujours la même : à la tombée du jour, les moustiques tournent autour de la table, tandis que les abeilles se font rares. Dans nos villes françaises, ce déséquilibre s’est accentué au fil des étés.
Pour redonner de l’eau aux pollinisateurs sans offrir une nurserie aux moustiques, nul besoin d’acheter des gadgets ou des répulsifs coûteux. Un objet tout bête, récupéré au fond du placard, se transforme en véritable abreuvoir pour abeilles anti moustiques et change l’ambiance de la terrasse en moins de 48 heures.
Pourquoi nos terrasses attirent les moustiques mais pas les abeilles
Une ruche a besoin de beaucoup d’eau : entre 10 et 100 litres par an, soit près de 40 000 petits voyages d’ouvrières pour rapporter un seul litre, rappelle Modes & Travaux. En ville, l’OPIE et la LPO soulignent que l’eau manque souvent plus que la nourriture ; les abeilles domestiques et sauvages peinent à trouver un point d’eau peu profond où se poser sans danger.
À l’inverse, le moustique tigre, déjà bien installé en France métropolitaine, profite du moindre fond d’arrosoir, de la soucoupe oubliée ou du jouet rempli de pluie. Ses œufs ont simplement besoin d’une fine pellicule d’eau stagnante lisse pour éclore ; nos terrasses deviennent alors des maternités à moustiques sans que l’on s’en rende compte.
L’astuce de grand-mère : l’assiette à billes
Dans de nombreuses familles, une vieille assiette creuse restait tout l’été dans un coin de la terrasse, comme oubliée entre deux jardinières. En réalité, remplie de 40 à 50 billes en verre ou de petits galets lisses puis d’environ 20 centilitres d’eau, elle forme un abreuvoir pour abeilles anti moustiques aussi malin que gratuit.
Les billes affleurent juste au-dessus de l’eau et créent des dizaines de petites « îles » où les insectes se posent. Les abeilles peuvent alors atterrir en douceur et s’abreuver sans risque de noyade, tandis que les moustiques ne trouvent plus de surface calme pour pondre leurs œufs.
Bien placer et entretenir cet abreuvoir pour l’été
Placez l’assiette au calme, à l’ombre légère d’un mur ou d’un pot de lavande, à quelques mètres de la table. Sur balcon étroit, un rebord stable ou le dessus d’un gros pot font parfaitement l’affaire.
Rincez billes et assiette tous les deux ou trois jours, puis remettez un filet d’eau juste sous le sommet des billes. Cela garde l’eau propre, casse le cycle des larves et maintient l’effet anti-moustiques tout l’été.
En bref
- 🐝 Sur nos terrasses françaises, les abeilles manquent d’eau alors que le moustique tigre prolifère au moindre fond d’arrosoir.
- 🌿 Un objet de récup posé près des plantes mellifères devient un abreuvoir pour abeilles anti moustiques, efficace en quelques jours seulement.
- ✨ Placement, profondeur de l’eau et entretien régulier réservent quelques surprises aux jardiniers, entre ballet de pollinisateurs et soirées d’été plus tranquilles.
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