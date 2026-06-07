Terrasse envahie de moustiques ? Ce simple objet de cuisine les fait fuir tout en sauvant les abeilles en 48 h

Un objet banal posé sur la terrasse se révèle être un abreuvoir pour abeilles anti moustiques. Comment ce vieux geste de grand-mère change vos soirs d’été ?

Sur la terrasse, la scène est toujours la même : à la tombée du jour, les moustiques tournent autour de la table, tandis que les abeilles se font rares. Dans nos villes françaises, ce déséquilibre s’est accentué au fil des étés.

Pour redonner de l’eau aux pollinisateurs sans offrir une nurserie aux moustiques, nul besoin d’acheter des gadgets ou des répulsifs coûteux. Un objet tout bête, récupéré au fond du placard, se transforme en véritable abreuvoir pour abeilles anti moustiques et change l’ambiance de la terrasse en moins de 48 heures.

Pourquoi nos terrasses attirent les moustiques mais pas les abeilles

Une ruche a besoin de beaucoup d’eau : entre 10 et 100 litres par an, soit près de 40 000 petits voyages d’ouvrières pour rapporter un seul litre, rappelle Modes & Travaux. En ville, l’OPIE et la LPO soulignent que l’eau manque souvent plus que la nourriture ; les abeilles domestiques et sauvages peinent à trouver un point d’eau peu profond où se poser sans danger.

À l’inverse, le moustique tigre, déjà bien installé en France métropolitaine, profite du moindre fond d’arrosoir, de la soucoupe oubliée ou du jouet rempli de pluie. Ses œufs ont simplement besoin d’une fine pellicule d’eau stagnante lisse pour éclore ; nos terrasses deviennent alors des maternités à moustiques sans que l’on s’en rende compte.

L’astuce de grand-mère : l’assiette à billes

Dans de nombreuses familles, une vieille assiette creuse restait tout l’été dans un coin de la terrasse, comme oubliée entre deux jardinières. En réalité, remplie de 40 à 50 billes en verre ou de petits galets lisses puis d’environ 20 centilitres d’eau, elle forme un abreuvoir pour abeilles anti moustiques aussi malin que gratuit.

Les billes affleurent juste au-dessus de l’eau et créent des dizaines de petites « îles » où les insectes se posent. Les abeilles peuvent alors atterrir en douceur et s’abreuver sans risque de noyade, tandis que les moustiques ne trouvent plus de surface calme pour pondre leurs œufs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps d’entretien 2 min / 2–3 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau très peu profonde, retenue par les billes, offre aux abeilles un perchoir stable pour boire, tandis que la surface morcelée et le rinçage régulier empêchent les moustiques de terminer leur cycle dans l’eau. 💡 Le petit plus : Installer l’assiette près de quelques plantes mellifères en pot, comme la lavande ou le thym, attire encore davantage de pollinisateurs sur un simple balcon urbain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une assiette pleine d’eau sans billes, ni nettoyage pendant plusieurs jours, revient à créer un véritable élevage de moustiques juste à côté de la table.

Bien placer et entretenir cet abreuvoir pour l’été

Placez l’assiette au calme, à l’ombre légère d’un mur ou d’un pot de lavande, à quelques mètres de la table. Sur balcon étroit, un rebord stable ou le dessus d’un gros pot font parfaitement l’affaire.

Rincez billes et assiette tous les deux ou trois jours, puis remettez un filet d’eau juste sous le sommet des billes. Cela garde l’eau propre, casse le cycle des larves et maintient l’effet anti-moustiques tout l’été.