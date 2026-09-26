Thuyas : pourquoi les paysagistes les arrachent pour cette haie rustique qui ne se dégarnit jamais en hiver

Partout en France, les haies de thuyas se dégarnissent et les paysagistes changent de stratégie face au climat et aux maladies. Quelle haie de charme, dense et marcescente, installent-ils pour préserver l’intimité du jardin hiver après hiver ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Carpinus betulus 🌸 Nom courant Charme, charmille (en haie) 📏 Dimensions 1,5 à 4 m de haut x 0,8 à 1,5 m de large (en haie taillée) ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc marcescent, brun cuivré qui reste en place l’hiver

Scène devenue banale en automne : une longue haie de thuyas bruns, trouée, qu’un paysagiste a commencé à abattre chez des propriétaires lassés de ce mur fatigué. À la place, il ne replante plus les mêmes conifères, pourtant stars des lotissements pendant des décennies, mais une rangée d’arbres au feuillage plus léger, presque forestier, qui promettent pourtant la même intimité.

Si les professionnels ont tourné la page du thuya, ce n’est pas par effet de mode. Le climat a changé, les maladies se sont installées, les envies des jardiniers aussi. Une autre essence, locale et robuste, forme désormais une clôture végétale qui ne se dénude pas en hiver. Reste à comprendre pourquoi cette haie de charme a remplacé le conifère fétiche de nos jardins.

Pourquoi le thuya n’est plus le chouchou des paysagistes

Le thuya, notamment Thuja occidentalis et T. plicata, a longtemps régné sur les clôtures : croissance de 20 à 40 cm par an, écran vert en trois ou quatre ans, feuillage persistant et seulement une ou deux tailles par an. Sur le papier, la haie idéale, capable d’offrir vite de l’intimité sans trop de connaissances en jardinage.

Dans les faits, les derniers étés secs ont changé la donne. Le thuya supporte mal les manques d’eau répétés : des pans entiers ont bruni de façon irréversible, laissant des trous béants. Les maladies fongiques, favorisées par les sols mal drainés, ont provoqué un dépérissement en mosaïque. Ajoutons à cela son aspect très uniforme, jugé peu naturel à l’heure où les jardins se sont tournés vers la biodiversité : beaucoup de pros préfèrent désormais l’éviter.

La haie de charme, ce “faux caduc” qui reste opaque tout l’hiver

Nous avons tous déjà cru qu’une haie devait forcément être faite d’arbustes persistants pour rester occultante. Le charme, Carpinus betulus, vient bousculer cette idée. C’est un arbre caduc, mais ses feuilles brunissent à l’automne… sans tomber toutes de suite. Ce phénomène, la marcescence, maintient un rideau de feuilles sèches tout l’hiver, qui cache aussi bien le vis-à-vis qu’un thuya en bonne santé.

Résultat, la haie de charme a gardé une allure dense quand les conifères ont jauni ou se sont clairsemés. Ses teintes cuivrées réchauffent le jardin en saison froide, puis laissent place à un vert tendre au printemps, accompagné d’une discrète floraison appréciée des insectes. Essence indigène, peu sensible aux maladies et plus résistante à la sécheresse une fois enracinée, elle coûte souvent moins cher à l’achat et ne réclame aucun traitement.

Comment adopter chez soi cette haie qui ne se dégarnit jamais

Pour réussir une haie de charme, la bonne fenêtre de plantation reste l’automne, quand le sol est encore tiède. On prépare un sol ameubli, enrichi en compost, puis on installe les jeunes plants tous les 40 à 60 cm (20 à 30 cm pour de très petits sujets en racines nues). Les deux premières années, des arrosages réguliers en période sèche et un épais paillage garantissent un bon enracinement.

Tracer un alignement et creuser une tranchée continue plutôt que des trous isolés

Mélanger terre de jardin et compost pour favoriser la reprise

Tasser légèrement, arroser abondamment puis pailler sur 5 à 8 cm

Tailler légèrement les extrémités au bout d’un an pour densifier la base

La taille s’est ensuite limitée à une ou deux interventions par an, en fin d’hiver et en fin d’été, en gardant la haie un peu plus large à la base qu’au sommet. Après deux à trois saisons, la charmille a traversé les étés sans arrosage, tout en restant opaque, verte puis cuivrée, là où l’ancienne haie de thuyas aurait déjà montré ses faiblesses.